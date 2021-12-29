【國際要聞】南韓外長透露，美韓已就半島終戰宣言文本達共識

《經濟通通訊社２９日專訊》據韓媒報道，南韓外交部長鄭義溶今日表示，南韓實際上已與

美國就朝鮮半島終戰宣言的文本達成協定，是南韓官方首次證實韓美終戰宣言磋商已達共識。

不過，鄭義溶同時指出，南韓曾希望借明年北京冬奧之機，改善韓朝關係，但目前看這一期

望難以實現。他強調韓方不會放棄希望，將利用一切機會改善韓朝關係，以求早日重啟朝鮮半島

和平進程。（ｊｆ）

