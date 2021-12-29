《台股攻略－黃振宇》市場看好後市，台股再度創新高

《台股攻略》明日（３０日）為台股於２０２１年的最後交易日，台股加權指數今日（２９

日）由台積電及聯發科領漲，金融板塊亦同步造好，指數終場升５１點，收１８２４８點，但成

交量縮減至２３９８﹒８６億元（新台幣．下同），成今年單日次低成交量，三大法人則合計淨

買入１３９﹒５億元，其中外資今日錄得淨買入１３２﹒１３億元，更是連續七個交易日錄得淨

買入。

國際半導體展（ＳＥＭＩＣＯＮ Ｔａｉｗａｎ ２０２１）今日正式登場，刺激半導體板

塊上揚，台積電收６１６元，升０﹒２％；聯發科收１１８５元，升０﹒９％；矽力─ＫＹ升

１﹒２％，日月光投控及聯電微升０﹒５％。另外，台積電於中科園區附近籌設２納米晶圓廠，

相關供應鏈獲資金追捧，辛耘、信紘科、帆宣、三福化、日揚、勝一及中砂同步漲停，長興升

８﹒６％，世禾、萬潤及永光均升超過５％。金融板塊表現強勢，開發金控今日表示，中國人壽

將自明日起除牌，正式成為開發金控１００％持股的保險子公司，開發金控股價升近３％，聯邦

銀升２﹒６％，新光金、華票、永豐金、國泰金、三商壽及統一證均升超過１％。鋼鐵板塊的中

鋼收３５﹒２５元，跌０﹒４％；海光微跌０﹒３％，春雨、燁輝、聚亨及佳大則升超過１％。

市場看好２０２２年後市，台股指數再度創下新高，外資連日進場，延續大市站上萬八點關

口，惟大市成交量收縮，建議以選股為主，現時可關注防守性較好的高息股、受惠前景發展的科

技權值股及電動車概念股。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振

宇》



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