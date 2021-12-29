  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/12/2021 17:31

《台股攻略－黃振宇》市場看好後市，台股再度創新高

　　《台股攻略》明日（３０日）為台股於２０２１年的最後交易日，台股加權指數今日（２９
日）由台積電及聯發科領漲，金融板塊亦同步造好，指數終場升５１點，收１８２４８點，但成
交量縮減至２３９８﹒８６億元（新台幣．下同），成今年單日次低成交量，三大法人則合計淨
買入１３９﹒５億元，其中外資今日錄得淨買入１３２﹒１３億元，更是連續七個交易日錄得淨
買入。
　　國際半導體展（ＳＥＭＩＣＯＮ　Ｔａｉｗａｎ　２０２１）今日正式登場，刺激半導體板
塊上揚，台積電收６１６元，升０﹒２％；聯發科收１１８５元，升０﹒９％；矽力─ＫＹ升
１﹒２％，日月光投控及聯電微升０﹒５％。另外，台積電於中科園區附近籌設２納米晶圓廠，
相關供應鏈獲資金追捧，辛耘、信紘科、帆宣、三福化、日揚、勝一及中砂同步漲停，長興升
８﹒６％，世禾、萬潤及永光均升超過５％。金融板塊表現強勢，開發金控今日表示，中國人壽
將自明日起除牌，正式成為開發金控１００％持股的保險子公司，開發金控股價升近３％，聯邦
銀升２﹒６％，新光金、華票、永豐金、國泰金、三商壽及統一證均升超過１％。鋼鐵板塊的中
鋼收３５﹒２５元，跌０﹒４％；海光微跌０﹒３％，春雨、燁輝、聚亨及佳大則升超過１％。
　　市場看好２０２２年後市，台股指數再度創下新高，外資連日進場，延續大市站上萬八點關
口，惟大市成交量收縮，建議以選股為主，現時可關注防守性較好的高息股、受惠前景發展的科
技權值股及電動車概念股。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振
宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事29/12/2021
《神州經脈》中美爭拗擴至外太空　兩日大放水滬指仍失三千六
財經熱話29/12/2021
京東加碼回購大行唱好　惟騰訊減持影響未消跌勢持續
FOCUS29/12/2021
【FOCUS】「相互寶」烏托邦謝幕　螞蟻如意算盤再遇挫
財經熱話29/12/2021
小米發布新機　豪言三年內超越蘋果做世一　惟股價弱勢持續
市場動向29/12/2021
招商永隆銀行榮獲「香港綠色和可持續金融大獎2021」
開市Good Morning29/12/2021
熊麗萍：小米出新機無驚喜料股價續低位徘徊　明年要避開！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金