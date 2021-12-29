《窩輪豪情－梁業豪》短期只能攀升，不易飆升

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為綜合企業、公

用事業與金融業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中國銀

行（０３９８８）、中海油（００８８３）與中信股份（００２６７），可用作買入其相關認購

權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜

首選快手（０１０２４）、京東集團（０９６１８）與吉利汽車（００１７５）。

今早（２９日）港股開市時，好友先示人以弱，退守恒指期貨小時圖保歷加通道中軸附近。

本月２０日低位２２６６３的支持力料已增強，大家可細心觀察好友大戶於該關口前入市的積極

性，以判斷短期反彈浪是否真的已經結束。客觀而言，雖然短期局勢已經轉強，大市於高位仍有

不輕的阻力，有待消化。因此，預期短期反彈浪的運行不會暢順，市況只能攀升，不易飆升。

１２月份期貨

、期權將於明天（３０日）到期，好淡大戶現正加緊完成轉倉行動。觀乎近日回落的恒生指數歷

史波幅，估計港股於現水平附近結算居多，本年內應無大突破。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

