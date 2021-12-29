  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/12/2021 10:00

《窩輪豪情－梁業豪》短期只能攀升，不易飆升

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為綜合企業、公
用事業與金融業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中國銀
行（０３９８８）、中海油（００８８３）與中信股份（００２６７），可用作買入其相關認購
權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜
首選快手（０１０２４）、京東集團（０９６１８）與吉利汽車（００１７５）。
　　今早（２９日）港股開市時，好友先示人以弱，退守恒指期貨小時圖保歷加通道中軸附近。
本月２０日低位２２６６３的支持力料已增強，大家可細心觀察好友大戶於該關口前入市的積極
性，以判斷短期反彈浪是否真的已經結束。客觀而言，雖然短期局勢已經轉強，大市於高位仍有
不輕的阻力，有待消化。因此，預期短期反彈浪的運行不會暢順，市況只能攀升，不易飆升。
１２月份期貨
、期權將於明天（３０日）到期，好淡大戶現正加緊完成轉倉行動。觀乎近日回落的恒生指數歷
史波幅，估計港股於現水平附近結算居多，本年內應無大突破。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
大行報告29/12/2021
【大行炒D乜】開拓一舖跌得甘　富瑞目標削得狠
財經熱話29/12/2021
【虛幣世界】比特幣逾60億期權將到期，幣價目前下挫
財經熱話28/12/2021
【回顧展望－監控風暴】中央監控浪接浪　相關股份仍震盪！
財經熱話28/12/2021
【回顧展望－中概回歸】中概股回流對港股刺激作用微　惟料港交所受惠
中國故事28/12/2021
《神州經脈》負面清單續瘦身VIE納入監管　A場收升成交返萬億
FOCUS28/12/2021
【FOCUS】VIE灰色地帶沉默打破　引導資本支持特定領域
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金