【虛幣世界】比特幣逾６０億美元期權將到期，幣價目前下挫

《經濟通通訊社記者李皆穎２９日報道》比特幣目前失守五萬美元關口，並於四萬七美元徘

徊，消息指比特幣有多約１２﹒９８萬份期權合約即將於本周五（３１日）到期，市值逾６０億

美元，市場預計到期權日之後數日幣價才會穩定走勢；而以太幣亦失守四千美元關口，目前在三

千八美元水平。

分析指，期權日到期前價格出現波動，通常都是由賣方、即機構交易員作主導，在現貨市場

操控價格，將現貨價格推近期權的執行價格，令多數未平倉的期權合約幾乎無盈利地到期，而期

權買家則因被現貨價格拖累而幾乎損失所有盈利，目前大部期權的執行價約在四萬八美元左右。

虛擬貨幣價格下跌後，於亞洲時段輕微反彈，據經濟通據數顯示，比特幣現報

４７８９４﹒５０元（美元．下同），升０﹒７４％（２４小時比較．下同）；以太幣現報

３８２６﹒０６元，升０﹒８８％；艾達幣報１﹒４１元，升０﹒９３％；瑞波幣報０﹒８６元

，升１﹒１９％。



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