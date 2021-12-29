【回顧展望】人幣匯率迎兩年連漲，但升浪是否已完？

《經濟通通訊社２９日專訊》今年中國進出口數據「一枝獨秀」，強勁貿易順差帶來無限結

匯需求，人幣匯價年內曾一鼓作氣衝破三年半高位。但市場普遍認為，中國出口將在２０２２年

迎來減速，美元流動性收緊更帶來資金外流隱患，未來一年人民幣走勢恐添陰霾。人幣升浪已完

？有哪些因素將左右明年人民幣匯率走勢？明天（３０日）將會為你詳細剖析，萬勿錯過！

（ｗｌ）

