《異動股》藥明生物跌近３％，回購２２５萬股涉２億元

《經濟通通訊社２９日專訊》藥明生物（０２２６９）現價跌２﹒５３％，報８６﹒６元，
該股成交約４０萬股，涉資３４７５萬元，盤中高見８６﹒６元，最低見８６﹒６元；百濟神州
（０６１６０）無升跌，報１５９﹒９元；京東健康（０６６１８）無升跌，報６０﹒１元；翰
森製藥（０３６９２）升２﹒５７％，報１９﹒１８元。
藥明生物公佈，於２０２１年１２月２８日回購２２５﹒２萬股，每股回購價介乎
８７﹒６５港元至８９﹒６０港元，涉資２億元。藥明生物於本年內自普通決議案通過後累計購
回證券數目為２４２１﹒８５萬股，佔於普通決議案通過時已發行股份數目的０﹒５７％。
現時，恒生指數報２３２５３，跌２６點或跌０﹒１１％，主板成交１１﹒４２億元。國企
指數報８１８６，跌７點或跌０﹒０９％。恒生科技指數報５５５９，跌１０點或跌０﹒１８％
。
即月期指新報２３２９２，跌６９點，高水３８點。即月國指期貨報８２０２，跌３２點，
高水１５點。即月科指期貨新報５５５３，跌２６點，低水６點。
上證綜合指數報３６３０，升０點或升０﹒０２％，成交２５﹒３２億元人民幣。
深證成份指數報１４８２８，跌９點或跌０﹒０７％，成交１３﹒０５億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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藥明生物（０２２６９） ８６﹒６元 跌２﹒５３％
百濟神州（０６１６０） １５９﹒９元 無升跌
京東健康（０６６１８） ６０﹒１元 無升跌
翰森製藥（０３６９２） １９﹒１８元 升２﹒５７％
中生製藥（０１１７７） ５﹒４７元 無升跌
石藥（０１０９３） ８﹒２８元 升０﹒３６％
阿里健康（００２４１） ６﹒４元 跌０﹒１６％
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（ｈｌ）
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