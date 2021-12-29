《異動股》藥明生物跌近３％，回購２２５萬股涉２億元

《經濟通通訊社２９日專訊》藥明生物（０２２６９）現價跌２﹒５３％，報８６﹒６元，

該股成交約４０萬股，涉資３４７５萬元，盤中高見８６﹒６元，最低見８６﹒６元；百濟神州

（０６１６０）無升跌，報１５９﹒９元；京東健康（０６６１８）無升跌，報６０﹒１元；翰

森製藥（０３６９２）升２﹒５７％，報１９﹒１８元。

藥明生物公佈，於２０２１年１２月２８日回購２２５﹒２萬股，每股回購價介乎

８７﹒６５港元至８９﹒６０港元，涉資２億元。藥明生物於本年內自普通決議案通過後累計購

回證券數目為２４２１﹒８５萬股，佔於普通決議案通過時已發行股份數目的０﹒５７％。

現時，恒生指數報２３２５３，跌２６點或跌０﹒１１％，主板成交１１﹒４２億元。國企

指數報８１８６，跌７點或跌０﹒０９％。恒生科技指數報５５５９，跌１０點或跌０﹒１８％

。

即月期指新報２３２９２，跌６９點，高水３８點。即月國指期貨報８２０２，跌３２點，

高水１５點。即月科指期貨新報５５５３，跌２６點，低水６點。

上證綜合指數報３６３０，升０點或升０﹒０２％，成交２５﹒３２億元人民幣。

深證成份指數報１４８２８，跌９點或跌０﹒０７％，成交１３﹒０５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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藥明生物（０２２６９） ８６﹒６元 跌２﹒５３％

百濟神州（０６１６０） １５９﹒９元 無升跌

京東健康（０６６１８） ６０﹒１元 無升跌

翰森製藥（０３６９２） １９﹒１８元 升２﹒５７％

中生製藥（０１１７７） ５﹒４７元 無升跌

石藥（０１０９３） ８﹒２８元 升０﹒３６％

阿里健康（００２４１） ６﹒４元 跌０﹒１６％

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（ｈｌ）

