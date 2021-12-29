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即市新聞

29/12/2021 09:32

《異動股》藥明生物跌近３％，回購２２５萬股涉２億元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》藥明生物（０２２６９）現價跌２﹒５３％，報８６﹒６元，
該股成交約４０萬股，涉資３４７５萬元，盤中高見８６﹒６元，最低見８６﹒６元；百濟神州
（０６１６０）無升跌，報１５９﹒９元；京東健康（０６６１８）無升跌，報６０﹒１元；翰
森製藥（０３６９２）升２﹒５７％，報１９﹒１８元。
　　藥明生物公佈，於２０２１年１２月２８日回購２２５﹒２萬股，每股回購價介乎
８７﹒６５港元至８９﹒６０港元，涉資２億元。藥明生物於本年內自普通決議案通過後累計購
回證券數目為２４２１﹒８５萬股，佔於普通決議案通過時已發行股份數目的０﹒５７％。
　　現時，恒生指數報２３２５３，跌２６點或跌０﹒１１％，主板成交１１﹒４２億元。國企
指數報８１８６，跌７點或跌０﹒０９％。恒生科技指數報５５５９，跌１０點或跌０﹒１８％

　　即月期指新報２３２９２，跌６９點，高水３８點。即月國指期貨報８２０２，跌３２點，
高水１５點。即月科指期貨新報５５５３，跌２６點，低水６點。
　　上證綜合指數報３６３０，升０點或升０﹒０２％，成交２５﹒３２億元人民幣。
　　深證成份指數報１４８２８，跌９點或跌０﹒０７％，成交１３﹒０５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物（０２２６９）　　８６﹒６元　跌２﹒５３％
　　百濟神州（０６１６０）　１５９﹒９元　　　　無升跌
　　京東健康（０６６１８）　　６０﹒１元　　　　無升跌
　　翰森製藥（０３６９２）　１９﹒１８元　升２﹒５７％
　　中生製藥（０１１７７）　　５﹒４７元　　　　無升跌
　　石藥（０１０９３）　　　　８﹒２８元　升０﹒３６％
　　阿里健康（００２４１）　　　６﹒４元　跌０﹒１６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｌ）

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