《異動股》科技股續捱沽，騰訊、美團跌約２％

《經濟通通訊社２９日專訊》大市偏軟，騰訊（００７００）及美團（０３６９０）在宣佈
以股代息後沽壓未止，騰訊（００７００）Ｈ股現價跌２％，報４４１﹒４元，以現價計，該股
暫連跌３日，累計跌幅４﹒４２％。該股成交約２１１萬股，涉資９﹒３８億元；美團
（０３６９０）跌１﹒９７％，報２１９元，以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅４﹒９５％
。兩股拖累大市跌逾７０點。
其餘騰訊持股公司跟跌；快手（０１０２４）跌２﹒０７％，報７１元，以現價計，該股暫
連跌４日，累計跌幅９﹒７８％；嗶哩嗶哩（０９６２６）跌１﹒３４％，報３３９﹒２元，以
現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅１０﹒６９％。
現時，恒生指數報２３１１０，跌１６９點或跌０﹒７３％，主板成交８７﹒６０億元。國
企指數報８１２３，跌７１點或跌０﹒８７％。恒生科技指數報５４９４，跌７４點或跌
１﹒３４％。
即月期指新報２３１３９，跌２２２點，高水２８點。即月國指期貨報８１３７，跌９７點
，高水１４點。即月科指期貨新報５５０１，跌７８點，高水１１點。
上證綜合指數報３６１９，跌１０點或跌０﹒２８％，成交６６０﹒１６億元人民幣。
深證成份指數報１４７９０，跌４７點或跌０﹒３２％，成交１０９６﹒９６億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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騰訊（００７００） ４４１﹒４０元 跌２﹒００％
美團（０３６９０） ２１９﹒００元 跌１﹒９７％
京東集團（０９６１８） ２５６﹒８０元 跌１﹒５３％
快手（０１０２４） ７１﹒００元 跌２﹒０７％
嗶哩嗶哩（０９６２６） ３３９﹒２０元 跌１﹒３４％
閱文（００７７２） ４７﹒６５元 跌１﹒３５％
同程藝龍（００７８０） １４﹒２８元 跌１﹒１１％
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（ｈｃ）
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