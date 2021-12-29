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即市新聞

29/12/2021 09:47

《異動股》科技股續捱沽，騰訊、美團跌約２％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》大市偏軟，騰訊（００７００）及美團（０３６９０）在宣佈
以股代息後沽壓未止，騰訊（００７００）Ｈ股現價跌２％，報４４１﹒４元，以現價計，該股
暫連跌３日，累計跌幅４﹒４２％。該股成交約２１１萬股，涉資９﹒３８億元；美團
（０３６９０）跌１﹒９７％，報２１９元，以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅４﹒９５％
。兩股拖累大市跌逾７０點。
　　其餘騰訊持股公司跟跌；快手（０１０２４）跌２﹒０７％，報７１元，以現價計，該股暫
連跌４日，累計跌幅９﹒７８％；嗶哩嗶哩（０９６２６）跌１﹒３４％，報３３９﹒２元，以
現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅１０﹒６９％。
　　現時，恒生指數報２３１１０，跌１６９點或跌０﹒７３％，主板成交８７﹒６０億元。國
企指數報８１２３，跌７１點或跌０﹒８７％。恒生科技指數報５４９４，跌７４點或跌
１﹒３４％。
　　即月期指新報２３１３９，跌２２２點，高水２８點。即月國指期貨報８１３７，跌９７點
，高水１４點。即月科指期貨新報５５０１，跌７８點，高水１１點。
　　上證綜合指數報３６１９，跌１０點或跌０﹒２８％，成交６６０﹒１６億元人民幣。
　　深證成份指數報１４７９０，跌４７點或跌０﹒３２％，成交１０９６﹒９６億元人民幣。

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊（００７００）　　　４４１﹒４０元　跌２﹒００％
　　美團（０３６９０）　　　２１９﹒００元　跌１﹒９７％
　　京東集團（０９６１８）　２５６﹒８０元　跌１﹒５３％
　　快手（０１０２４）　　　　７１﹒００元　跌２﹒０７％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　３３９﹒２０元　跌１﹒３４％
　　閱文（００７７２）　　　　４７﹒６５元　跌１﹒３５％
　　同程藝龍（００７８０）　　１４﹒２８元　跌１﹒１１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

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