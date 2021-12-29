《午市前瞻》恒指兩萬三為重要底部，京東回購有一定支持作用

《經濟通通訊社２９日專訊》恒生指數半日收市報２３０７５，跌２０４點或０﹒８８％，

主板成交３３７﹒５１億元。恒生中國企業指數報８１０４，跌８９點或１﹒１％。恒生科技指

數報５４８３，跌８５點或１﹒５４％。



＊葉尚志：京東現價可小注買入博反彈＊



恒指早段低開，未能延續上日升勢。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表

示，市場整體氣氛偏淡，加上北水今天起至下周一暫停交易，成交偏弱下，大市缺乏上升動力。

不過，他認為市場已消化很多不利消息，近期港匯弱勢減弱，相信外資流出情況暫告一段落，而

恒指目前估值跌至較低水平，料再大幅下跌的機會不大，後市應會反覆向好。他預期，恒指在

２３０００點為重要底部，２３５００為向上突破關口。

京東公布，董事會已批准修改於２０２０年３月採納的現有股份回購計劃，回購授權由２０

億美元增至３０億美元，並延長至２０２４年３月１７日，股價早段曾跌近２％。葉尚志稱，市

場預期京東回購年期延長，股價將會很波動，態度趨向負面，他相信回購對股價有一定支持作用

，投資者可於現價小注買入博反彈，上望目標２８０元至２９０元，止蝕位２４０元。（ｅｒ）

