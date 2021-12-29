《美元走勢－羅明立》關注英鎊１﹒３５２０阻力，短線區間操作

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１４﹒８９ １１４﹒９３ １１４﹒７５

歐元╱美元 １﹒１２９８ １﹒１３１３ １﹒１２９７

英鎊╱美元 １﹒３４１８ １﹒３４３７ １﹒３４１６

美元╱瑞郎 ０﹒９１７６ ０﹒９１７９ ０﹒９１６９

美元╱港元 ７﹒７９６７ ７﹒７９８９ ７﹒７９５６

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《美元走勢》Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒引發歐美確診人數持續增加，英法兩國單日確診人數

超過１０萬，美國更達到５１萬，是疫情以來的新高。不過，風險胃納似乎並未有受到太大影響

，Ｏｍｉｃｒｏｎ大多數感染者的症狀都相對輕微，令人相信對經濟不會造成太大傷害。美國耶

誕節前零售市道銷情不俗，而１０月ＦＨＦＡ房價指數月率上漲１﹒１％，超過前值０﹒９％，

基本面對美匯仍然利好，但年底交投淡靜，美匯維持在９６附近窄幅上落。

英國政府未有打算實施更嚴格的限制措施，主要是考慮到Ｏｍｉｃｒｏｎ傳播速度雖然快，

但重症數目相對溫和。此外，英國通脹壓力令央行可能在明年２月再次加息，短線支持英鎊在

１﹒３４以上繼續試高。關注１﹒３５２０的阻力，支持在１﹒３３５０，短線區間操作。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１３６５ １﹒１２５０ １﹒１４１０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 沽出澳元 ０﹒７２６０ ０﹒７１６０ ０﹒７３００

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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