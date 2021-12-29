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29/12/2021 08:30

《報章摘要》本港報章摘要：小黃鴨母企ＩＰＯ過關擬明日招股

　　《經濟通通訊社２９日專訊》本港報章摘要如下：

《香港經濟日報》
　
惠譽：１╱３房企明年或負現金流　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　評級機構惠譽發表報告，指明年內房銷售收入倘在極端情況下大減三成，在該評級機構正在
給予評級的內地房企中，有多達三分一將會面臨負現金流的現金短缺危機。　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－


《信報》
　
小黃鴨母企ＩＰＯ過關，明日招股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　據港交所資料顯示，「Ｂ﹒Ｄｕｃｋ」（又稱「小黃鴨」）母企德盈控股已通過上市聆訊。
德盈今日舉行線上新聞發布會，擬於明日（３０日）開始招股。　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
利豐小股東促證監查私有化財顧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　由前投資者組成的「利豐小股東聯盟」昨日向證監會遞信，要求徹查利豐私有化獨立財務顧
問百德能證券有否失職。利豐近日以作價３６億美元（２８０﹒８億港元）向馬士基出售旗下的
利豐物流，遠較利豐去年私有化時的總估值１０７億元為高，惹起利豐的前投資者不滿，認為私
有化作價遭嚴重低估。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｔｏ）

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