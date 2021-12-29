傳阿里或出售微博３０％股權予國企上海文廣集團

《經濟通通訊社２９日專訊》據外電引述知情人士指，阿里巴巴（０９９８８）正在權衡其

所持社交媒體公司微博（０９８９８）３０％股權的處置方案，並正與一家國有公司上海文廣集

團就潛在交易進行磋商。

知情人士透露，事項尚處於初期階段，不確定會否達成交易。阿里不予評論；微博不能立即

給予評論；上海文廣集團及其所有者上海市政府亦沒有立即回應尋求評論的電話和電郵。

（ｃｗ）

