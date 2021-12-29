渣打財管：明年港股再跌空間未必太大，看好中國工業股

《經濟通通訊社２９日專訊》渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝在記者會上表示，明年

隨著中國「共同富裕」政策，將部署有政策助力行業，包括綠色能源、高科技製造業及中國互聯

網範疇，而在中國股票方面，看好工業及非必需消費品，而在中國債券方面，則留意亞洲美元債

及中國的美元高收益債。



＊看好電動車、水利、基建及綠色投資四大主題＊



他指出，渣打特別看好當中四大主題，包括電動車、水利、基建及綠色投資，全球加快轉向

淨零碳排放，相關主題於２０２２年料將被更廣泛接納，而物聯網與５Ｇ、網絡安全、金融技術

和區塊鏈解決方案均是關鍵領域，相關投資一般較波動、估值較全球股票高，以及對債券收益率

較敏感。



＊港股日均成交增至１５００億，市場才能回復活躍＊



被問及對「港股已死」的看法，他回應稱，配合今年的走勢，相關描述合理，而展望明年，

由於現時眾多負面因素已反映價內，進一步下跌空間未必太大，需留意明年的監管因素影響，認

為港股的每日成交額需達約１５００億至２０００億元，這將是港股活躍的先決條件。

渣打香港財富管理高級投資策略師林嘉文表示，在外匯方面，未來１２個月睇淡美元，料有

機會出現先高後低情況，指短線有一定支持，因疫情擴散速度加快，投資者或以美元作避險，但

關注在今年底僅靠加息預期，能否繼續支持美元。



＊人民幣料徘徊６﹒４水平＊



梁振輝又預期美元兌人民幣在未來６－１２個月在６﹒４水平上落，短線預測為區間發展，

因為人行偏好匯價平穩、經濟放緩或推更多寬鬆舉措，預計明年中國實際ＧＤＰ增長５％，而人

行將在明年首季進一步放寬政策。

梁振輝指出，在多資產收益配置方面，聚焦於收益率較高的資產類別，依然確信歐洲高息股

和亞洲高收益美元債，在高收益債中，看好全球浮息貸款和類金融資產。而在全球多資產收益方

面，當中有３６％為股票，３９％為債券，而２５％則為非核心。（ｂｎ）

