《經濟通通訊社２９日專訊》據《路透》引述知情人士表示，滴滴出行計劃在香港以介紹形
式上市，無需募集資金。消息指，以介紹方式在香港上市將允許滴滴美股的投資者逐步將他們的
持股轉移到港交所（００３８８）。據悉，滴滴目標是在４月底前提交香港上市申請，６月前在
香港上市。
消息人士透露，滴滴已選擇高盛、招銀國際及建銀國際安排香港上市事宜。
滴滴發言人、高盛未予置評，招銀國際和建銀國際亦未就報道作出回應。（ｓｌ）
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29/12/2021 16:27
《新股上市》傳滴滴已選擇高盛、招銀國際及建銀國際安排在港上市
《經濟通通訊社２９日專訊》據《路透》引述知情人士表示，滴滴出行計劃在香港以介紹形
式上市，無需募集資金。消息指，以介紹方式在香港上市將允許滴滴美股的投資者逐步將他們的
持股轉移到港交所（００３８８）。據悉，滴滴目標是在４月底前提交香港上市申請，６月前在
香港上市。
消息人士透露，滴滴已選擇高盛、招銀國際及建銀國際安排香港上市事宜。
滴滴發言人、高盛未予置評，招銀國際和建銀國際亦未就報道作出回應。（ｓｌ）
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