《新股上市》傳滴滴已選擇高盛、招銀國際及建銀國際安排在港上市

《經濟通通訊社２９日專訊》據《路透》引述知情人士表示，滴滴出行計劃在香港以介紹形

式上市，無需募集資金。消息指，以介紹方式在香港上市將允許滴滴美股的投資者逐步將他們的

持股轉移到港交所（００３８８）。據悉，滴滴目標是在４月底前提交香港上市申請，６月前在

香港上市。

消息人士透露，滴滴已選擇高盛、招銀國際及建銀國際安排香港上市事宜。

滴滴發言人、高盛未予置評，招銀國際和建銀國際亦未就報道作出回應。（ｓｌ）

