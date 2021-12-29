【立會選舉】新一屆立會議員下周一宣誓，翌日提名主席人選

《經濟通通訊社２９日專訊》新一屆立法會議員下周一（３日）上午１１時宣誓，由行政長
官林鄭月娥監誓。根據程序，會先奏唱國歌，候任議員面向國旗和區旗肅立、唱國歌，再逐一到
台前宣誓，儀式結束後，全體到地下大堂合照。
另外，立法會秘書處通知可於翌日（４日）下午５時前提名主席人選，候選人須在１月１０
日特別論壇上，交代競選綱領和回答議員提問，其後選出新主席。（ｈｙ）
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