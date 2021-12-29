【國安立法】方仲賢涉管有攻擊性武器案，明年２月９日裁決

《經濟通通訊社２９日專訊》浸大前學生會會長方仲賢於前年８月，在深水埗鴨寮街購買

１０枝鐳射筆，之後被捕，他否認在公眾地方管有攻擊性武器、拒捕、妨礙司法公正共３項罪名

，案件在區域法院結案陳詞。辯方表示，控方未能舉證至毫無合理疑點，包括被告管有鐳射筆的

意圖、他是否清楚知道當日截查的警員身份等。控方沒有進一步陳詞，案件押後至明年２月９日

裁決，被告獲准繼續保釋。

辯方資深大律師王正宇陳詞指，無可否認的是被告持有雷射筆的９分鐘期間，它沒有裝上電

池，而被告在場時曾向警員表述此訊息，反映他知道雷射筆必然是在裝上電池的情況下才能發揮

功能。辯方亦指，當日並無大型騷亂事件，控方不能單以以往有示威者以此武器傷害他人，便推

論被告有同樣意圖。

法官游德康問到如果被告打算以鐳射筆作觀星用途，該如何解釋未有裝上電池。辯方回應說

，該９分鐘才是案件關鍵，觀星是日後的事。至於阻差辦公罪，辯方表示，被告在遇上便裝警員

截查，未獲悉對方身份前感到驚慌而躲閃，屬合理反應。

被告方仲賢被控於２０１９年８月６日，在深水埗鴨寮街和桂林街一帶的公眾地方管有攻擊

性武器，即１０個能發出雷射光束的裝置。他另涉於同日在桂林街１３５號便利店外抗拒正在執

行職務的警務人員；及同日在偵緝警員檢取其手提電話為證物前，將它重新設置。（ｈｙ）

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