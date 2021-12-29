【國安立法】李家超：假借新聞工作達政治目的違反國安法

《經濟通通訊社２９日專訊》警方國安處拘捕立場新聞前任及現任高層等七人，涉嫌串謀發
布煽動刊物。政務司長李家超表示，假借新聞工作達致政治目的，犯法違反國家安全，是新聞工
作者的害群之馬，政府會依法打擊。
被問到通關問題，李家超表示，推展工作一直未停，多次與內地政府緊密聯繫，形容已到了
衝線階段，對通關信心很強。他感謝中央重視通關訴求，又感謝港澳辦的工作。（ｈｙ）
（ｚｚ）
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