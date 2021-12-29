《小傳日記》小米出新機，三年世一夢指日可期？

《小傳日記》今日出面無咁凍，但魚缸就凍咗好多啦！前三日逐啲逐啲咁升，去到今日嘔番

晒出嚟咁濟，全日低收點，兩萬三總算守得住。今日焦點莫過於出新手機嘅小米（０１８１０）

！

今次新出嘅小米１２，用嘅係雙尺寸、雙旗艦嘅「雙雙」產品策略，一大一細兩個版本，同

ｉＰｈｏｎｅ１３同ｉＰｈｏｎｅ１３ Ｐｒｏ Ｍａｘ出嘅形式幾似，最貴個部要近４４００

銀人仔。

公司總經理雷軍「一聲令下」，除咗出新機，未來五年會用１０００億銀人仔做研發，產品

策略上「會同蘋果學嘢」咁話。管理層仲大大聲話：我哋要三年內爬蘋果頭，做手機界世界第一

！事實上，公司今年第二季市佔率一度過咗蘋果，做過世界「冧巴溫」㗎！

今年小米仲有好多「鴻圖大計」，唔止要出手機，連車都要造埋！今年３月創立「小米汽車

」，未來１０年用６００億美金（約７８０億港紙）造車。雷軍話會親自領軍，「押上人生全部

聲譽，為小米汽車而戰！」另外，之前據報用咗２００萬銀人仔設計嘅ｌｏｇｏ，用唔夠半年就

轉咗。雷軍解釋，新ｌｏｇｏ有「科技越係進步，就越接近生命嘅形態」意思，更符合公司形象

喎！

今鋪出埋新機，講到咁有理想，但似乎唔係好「感動」到啲大戶同散戶啵！全日上落唔算好

大，不過都係跌住咁過終點，收報１８﹒５６銀，跌一巴仙。

小米畀人印象都係平、平、平同埋平，要做到真正嘅世界第一，要喺高端市場有番作為先得

，仲有手機質素、芯片、營銷等等問題，呢個「三年世一夢」，到底會完美達到，定係迎嚟一場

空呢？我哋拭目以待！請請！



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