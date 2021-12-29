【新冠肺炎】本港新增１４宗確診，再多１２宗Ｏｍｉｃｒｏｎ個案

《經濟通通訊社２９日專訊》衞生署衞生防護中心公布，本港新增１４宗確診個案，均為輸

入案例，當中１１宗涉及變異病毒株的感染，一宗的變異病毒株檢測結果待定，其餘兩宗的病毒

量不足以進行變異病毒株檢測。



＊１５歲女病人住寶翠園６座＊



個案涉及九男五女，年齡介乎１５至６３歲，分別從美國、加拿大、英國、德國及菲律賓等

地抵港。１０人於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，３

人於檢疫期間確診。另有一宗本地機組人員個案，他根據相關豁免人士規定接受醫學監察和定期

強制檢測，於社區檢測中心抽取樣本的檢測結果呈陽性。

確診患者亦包括一名１５歲女病人，住在薄扶林寶翠園６座，本月１５日前往美國，２６日

回港，在竹篙灣檢疫期間，前日的樣本呈陽性，昨日出現病徵，Ｃｔ值少於３０，為審慎起見，

她潛伏期在港曾居住和到訪的地點，已納入強制檢測公告。



＊本港累計Ｏｍｉｃｒｏｎ個案７０宗＊



此外，根據衞生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認早前公布的個案

１２５７８、１２５７９、１２５８１、１２５８２、１２５８３、１２５８４、１２５８５、

１２５８６、１２５８８、１２５９１、１２５９３和１２５９４均帶有需要關注的變異病毒株

Ｏｍｉｃｒｏｎ。這些個案涉及四男八女，年齡介乎１９至７９歲，十人於抵港時在臨時樣本採

集中心「檢測待行」的檢測確診，兩人於檢疫期間確診。連同上述個案，香港至今共錄得７０宗

涉及Ｏｍｉｃｒｏｎ的個案。（ｈｙ）

