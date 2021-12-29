《真知灼見－溫灼培》展望澳紐加新一年走勢

《真知灼見》２０２１年快將過去，回觀今年澳紐加三貨幣兌美元基本上都是跌。但當中以

加元表現相較突出，從年初至本周二（２８日）累積跌幅約只有０﹒５％（據路透社數字計算）

。相比之下，澳元與紐元同期間跌幅則分別為５﹒９％及５﹒２％。三者之中加元表現較優相信

是受惠於期間油價的大幅上升所致。而紐元表現又較澳元優相信是其今年間加了兩次息，增強了

吸引力。展望未來一年澳紐加三貨幣中我們又應如何選擇？



加元匯價由於甚受油價影響，而眾所周知油價波動性較大，這是分析加元困難之所在。不過

分析加元還有一點要留意，是加拿大經濟較依賴美國，美國如有任何重大變化也難免會左右加拿

大經濟以至加元匯價。踏入新的一年，最要留意是拜登的１﹒７５萬億美元《重建更好未來法案

》能否短期通過參議院。若不能通過，削弱了美國人的消費力，這可不利於加元匯價。但話說回

來，若方案通過這對加元同可帶來刺激。所以加元不是不好，只是變數大。



反觀澳紐，由於兩者同為《區域全面經濟夥伴關系協議》（ＲＣＥＰ）成員國，而ＲＣＥＰ

即將於２０２２年１月１日正式執行。隨著區內約九成貨物關稅將獲豁免，料整個東亞市場將會

擴大，利推動澳紐經濟。至於澳紐兩者間，由於在貨幣政策上紐央行揚言到２０２３年底將把其

息率推回正常水平，即２﹒５％。言下之意即未來兩年該行將有機會加息７次。而市場更估計紐

央行下次加息日期為２月。相反，澳央行則堅持不急於加息。所以論澳紐兩貨幣，料紐元較澳元

優勝。料紐元龐大支持於６７美仙，明年上半年目標看７２美仙。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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