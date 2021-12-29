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29/12/2021 14:22

【恒大困局】恒大：確保完成本月交樓３﹒９萬套，各地陸續交付

　　《經濟通通訊社２９日專訊》恒大集團在２６日召開復工復產保交樓周例會，提出確保完成
本月交樓３﹒９萬套的目標。集團最新消息指，集團全體員工日夜奮戰，全力衝刺，特別是在本
月最後一周，恒大全國項目交付量呈現爆發式增長，自２７日以來，貴州貴陽恒大文旅城批量交
付１６０２套，遼寧瀋陽瀋撫恒大養生谷批量交付約１６００餘套，廣東佛山酈湖城、濱江左岸
等項目批量交付１３０３套，山西大同恒大翡翠華庭批量交付９２３套，甘肅蘭州恒大翡翠華庭
批量交付５９４套，以上項目總計６０２２套。
　　恒大現時有８０％以上主體、裝修單位恢復與集團合作，８０％以上的長期合作材料供應商
恢復供貨，簽訂６８００多份材料供應合同，新的材料供應模式，對「保交樓」最後的精裝工程
起到關鍵作用。恒大集團本月共有１１５個項目計劃交付，期望確保完成本月交樓３﹒９萬套的
目標。
　　恒大主席許家印在復工復產保交樓會上指，以最大力度保證施工進度和質量，又強調絕不允
許恒大任何一個人躺平，要不惜一切代價做好復工復產、把握工程建設，以恢復銷售、經營及還
清債務。（ｃｔ）

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