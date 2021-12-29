【新冠肺炎】全國昨本土確診再增１５２宗，西安連續四日破百宗

《經濟通通訊社２９日專訊》國家衛健委公布，１２月２９日，全國確診者新增確診１９７

宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例４５宗，含７宗由無症狀感染者轉為確診病例（四

川６宗，浙江１宗）；本土病例１５２宗（陝西１５１宗均在西安市；江蘇１宗在南京市）。無

新增死亡病例。新增疑似病例２宗均為上海境外輸入病例；新增治癒出院５７宗。此外，新增無

症狀感染１５宗，１宗為本地個案；尚在醫學觀察的無症狀感染者４９６例（境外輸入４６６例

）。



＊西安今日起啟動新一輪核酸篩查工作＊



西安連續４日破百確診，當地軍醫應陝西省官方要求，連夜緊急增援西安定點醫院，接管隔

離病區。西安市疫情防控指揮部辦公室發布關於開展新一輪核酸篩查的通告，西安市疫情防控指

揮部研究決定，自１２月２９日起啟動新一輪核酸篩查工作。

西安日前升級防控措施，市民除了做核酸採樣外不得外出。「西安買菜難」的話題一度登上

微博熱搜。新城區自強路街道將在超市購買的黃瓜，番茄及青菜等蔬菜進行分裝，並連夜組織街

道和社區幹部及志願者，將分裝好的蔬菜送到居民家中。

曲江新區統籌４家大型超市及農貿市場提供貨源，包括準備１３０噸肉類、７０噸蛋、

６５０噸蔬菜，在全區１５個社區劃分４個服務中心同時配送，覆蓋全區１３萬戶居民。西安市

其他社區亦進行類似物資運送。

境外輸入現有確診病例７５１宗（其中重症病例３宗），現有疑似病例３宗。累計確診病例

１１００４宗，累計治愈出院病例１０２５３宗，無死亡病例。

截至１２月２８日，全國現有確診病例２４１５宗（其中重症病例１４宗），累計治愈出院

病例９４６３２宗，累計死亡病例４６３６宗，累計報告確診病例１０１６８３宗，現有疑似病

例３宗。

累計收到港澳台地區通報確診病例２９６３２宗。其中，香港特別行政區１２６０４宗（出

院１２１８９宗，死亡２１３宗），澳門特別行政區７８宗（出院７７宗），台灣地區

１６９５０宗（出院１３７４２宗，死亡８５０宗）。（ｃａ）



