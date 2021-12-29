【新冠肺炎】衛健委：西安疫情仍處快速發展階段，有病例外溢情況

《經濟通通訊社２９日專訊》國家衛生健康委疾控局一級巡視員賀青華在國務院聯防聯控機
制新聞發布會上表示，陝西西安疫情仍處於快速發展階段，且有病例外溢至省內和省外的情況。
風險人員排查和管控措施需進一步加強，後續疫情社區傳播風險仍較高。
衛健委同時表示，國內總體疫情形勢保持平穩態勢，整體呈現局部高度聚集，全國多點散發
的態勢。（ｄｗ）
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