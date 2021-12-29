【聚焦人幣】ＢＩＳ：１１月人幣實際、名義有效匯率均創紀錄新高

《經濟通通訊社２８日專訊》國際清算銀行（ＢＩＳ）最新公布，１１月人民幣實際有效匯

率指數升至１３１﹒２４，創出紀錄新高；當月升１﹒１７％，為連續五個月上漲；上月修正後

為升１﹒５２％。１１月人民幣名義有效匯率指數升至１２７﹒２３，亦創紀錄新高；當月升

１﹒３１％，為連續七個月上漲；上月修正後為升１﹒５３％。

根據ＢＩＳ公布的數據統計，今年實際有效匯率累計漲３﹒８７％，名義有效匯率則累計漲

６﹒８８％。（ｗｌ）

