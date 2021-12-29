《經濟通通訊社２８日專訊》國際清算銀行（ＢＩＳ）最新公布，１１月人民幣實際有效匯
率指數升至１３１﹒２４，創出紀錄新高；當月升１﹒１７％，為連續五個月上漲；上月修正後
為升１﹒５２％。１１月人民幣名義有效匯率指數升至１２７﹒２３，亦創紀錄新高；當月升
１﹒３１％，為連續七個月上漲；上月修正後為升１﹒５３％。
根據ＢＩＳ公布的數據統計，今年實際有效匯率累計漲３﹒８７％，名義有效匯率則累計漲
６﹒８８％。（ｗｌ）
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29/12/2021 11:18
【聚焦人幣】ＢＩＳ：１１月人幣實際、名義有效匯率均創紀錄新高
《經濟通通訊社２８日專訊》國際清算銀行（ＢＩＳ）最新公布，１１月人民幣實際有效匯
率指數升至１３１﹒２４，創出紀錄新高；當月升１﹒１７％，為連續五個月上漲；上月修正後
為升１﹒５２％。１１月人民幣名義有效匯率指數升至１２７﹒２３，亦創紀錄新高；當月升
１﹒３１％，為連續七個月上漲；上月修正後為升１﹒５３％。
根據ＢＩＳ公布的數據統計，今年實際有效匯率累計漲３﹒８７％，名義有效匯率則累計漲
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