【債務風險】紫光集團６００億人幣戰投資金將於明年３月底前到位

《經濟通通訊社２９日專訊》紫光集團等七家企業實質合併重整案第二次債權人會議今日召

開。據《２１世紀經濟報道》消息稱，會上管理人對重整後續安排進行了介紹，如果債權人表決

通過重整計劃草案，管理人將在１０個工作日內向法院申請裁定重整計劃。法院作出裁定後，重

整程序將會進入執行階段。在這一階段，管理人將啟動國家市場總局經營者集中申報審查工作以

及國防科工局軍工事項審查工作，這兩項工作是重整交割的先決條件。

兩項先決條件滿足後，將進入實際的交割階段，戰投應在１０個工作日內將６００億（人民

幣．下同）的投資款支付到位。如果兩項審查在２０２２年３月３１日還沒有完成，管理人和戰

投約定６００億資金要在３月３１之前到位。

紫光集團旗下紫光國微（深：００２０４９）早前披露，由北京智路資產管理及北京建廣資

產理作為牽頭方組成的聯合體，為紫光集團等７家企業實質合併重整戰略投資者，聯合體現金出

資高達到６００億元，將全部用於向債權人清償。不過，相關方案遭紫光集團董事長趙偉國激烈

反對，他認為重整方案將造成７３４億元國有資產流失，並倡議公開競價出售紫光集團優質、成

熟的股權資產；趙偉國同時亦是健坤集團實控人，建坤集團目前持有紫光集團４９％股權。

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