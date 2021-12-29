《股林淘金－林家亨》強強聯手，比亞迪（０１２１１）可保光芒

《股林淘金》美國昨天（２８日）公布的房屋價格年增率達１８﹒４１％，月增率也達

１﹒１％，通脹壓力明顯高踞不下。道指仍然錄得升幅９５點，納指下跌８９點。美國電車股及

中概電車三寶輕微回吐，比亞迪（０１２１１）ＡＤＲ股價亦下跌０﹒８９元。

比亞迪與德國Ｂｅｎｚ汽車合資的騰勢公司股權結構有變化，雖然雙方出資是５０╱５０％

，但實際股權利益是比亞迪提升至９０％，德國Ｂｅｎｚ只佔１０％，前者負責設計╱生產，後

者負責品質控制。這有利於比亞迪未來加速開發高價車市場，提升產品毛利率。另外，比亞迪亦

宣布與中國人工智能龍頭Ｍｏｍｅｎｔａ共同合作開發自動駕駛系統，比亞迪佔６０％，

Ｍｏｍｅｎｔａ佔４０％。Ｍｏｍｅｎｔａ大股東曹旭東在２０１６年成立公司，之前在微軟亞

洲研究院和商湯科技任職，是人工智能技術的最早開發科學家之一。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者持有上述比亞迪股份



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