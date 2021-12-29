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29/12/2021 09:15

《股林淘金－林家亨》強強聯手，比亞迪（０１２１１）可保光芒

　　《股林淘金》美國昨天（２８日）公布的房屋價格年增率達１８﹒４１％，月增率也達
１﹒１％，通脹壓力明顯高踞不下。道指仍然錄得升幅９５點，納指下跌８９點。美國電車股及
中概電車三寶輕微回吐，比亞迪（０１２１１）ＡＤＲ股價亦下跌０﹒８９元。
　　比亞迪與德國Ｂｅｎｚ汽車合資的騰勢公司股權結構有變化，雖然雙方出資是５０╱５０％
，但實際股權利益是比亞迪提升至９０％，德國Ｂｅｎｚ只佔１０％，前者負責設計╱生產，後
者負責品質控制。這有利於比亞迪未來加速開發高價車市場，提升產品毛利率。另外，比亞迪亦
宣布與中國人工智能龍頭Ｍｏｍｅｎｔａ共同合作開發自動駕駛系統，比亞迪佔６０％，
Ｍｏｍｅｎｔａ佔４０％。Ｍｏｍｅｎｔａ大股東曹旭東在２０１６年成立公司，之前在微軟亞
洲研究院和商湯科技任職，是人工智能技術的最早開發科學家之一。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者持有上述比亞迪股份
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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