【重拳監管】淘寶一哥李佳琦整改商品標籤問題，當局稱態度端正

《經濟通通訊社２９日專訊》在淘寶一姐薇婭被指逃稅出事後，外界都很關心一哥李佳琦會

否步其後塵。此前李佳琦在雙十一直播帶貨期間，被發現其中一批商品標籤不規範，遭浙江消保

委約談及要求整改，據報浙江消保委已收到淘寶等平台及李佳琦等主播的整改報告，當局認為各

平台和涉事主播態度端正，提出整改措施切實可行，針對性強。報道指，李佳琦的運營方美腕已

立即停止銷售的有問題商品，對庫存所有商品進行更改後再重新上架。（ｅｙ）

