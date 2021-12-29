【新冠肺炎】多地出台就地過年保障政策，「留崗紅包」最高千元

《經濟通通訊社２９日專訊》內地近期疫情再起，對返鄉往返規範趨嚴，春節將近，甚至多

地傳出鼓勵「就地過年」。

浙江紹興市、寧波鎮海區相繼出台加快企業復工復產、員工留崗過年的鼓勵政策。紹興將對

春節期間留在紹興且節後正常上班的規上工業企業、農業龍頭企業等非本市戶籍員工給予５００

至１０００元（人民幣．下同）「留崗紅包」；鎮海區補貼春節期間在規上工業企業、重大建設

項目施工企業等一線崗位堅持工作的非寧波籍員工最高１０００元的補貼。

另外為統籌做好歲末年初疫情防控和企業留員工促生產工作，台州市臨海、黃巖、玉環三地

精心准備了惠企「大禮包」，通過政策激勵、用工保障、暖心服務等一系列政策組合拳，鼓勵和

支持企業春節期間留工穩崗促生產。

為支持企業穩產增產，助力「開門紅」，臨海對２０２２年統計在庫的規上工業企業達產增

效給予分檔獎勵，主要根據一季度產值及其同比增長率，一次性獎勵最高２０萬元，最低３萬元

。黃巖、玉環均根據２０２２年一季度銷售收入同比增長量，以２０２１年一季度為基數，每新

增５００萬元為一檔，獎勵１萬元，每家企業最高獎勵１００萬元。（ｃａ）

