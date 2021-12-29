《螞蟻整改》螞蟻旗下內地最大網絡互助平台「相互寶」下月關停

《經濟通通訊社２９日專訊》阿里巴巴（０９９８８）關聯公司螞蟻集團旗下「相互寶」昨

日（２８日）發公告表示，互助計劃將於下月２８日停止運作。相互寶表示，自公告之日起，原

定今日扣款的分攤金及下月的兩期分攤金，全部由相互寶平台承擔。關停前確診的患病成員，依

舊可發起互助申請，相互寶平台會根據互助規則審核，通過審核的互助金全部由平台承擔。

相互寶表示「過去一年，互助行業發生重大變化，為更長遠保護成員權益，經慎重思考和討

論，決定停下月２８日停止運作」。

相互寶於２０１８年上線，屬互聯網保險產品，是國內最大的互助業務平台，截至去年３月

相互寶擁有１﹒０５億名用戶，但近兩年銀保監多次點名批評互助業務後，擁有該類產品的科網

公司相繼宣布關停有關業務。

去年９月，中國銀保監會的一份研究文章稱，相互寶、水滴互助等網絡互助平台，屬於非持

牌經營，涉眾風險不容忽視。中國第二大互助平台水滴保於今年３月宣布關停，美團

（０３６９０）的美團互助於今年１月關停。該類互聯網保險產品，目前僅有相互寶仍在運作。

換言之，下月起此類網絡互助平台全面謝幕。（ｃａ）

