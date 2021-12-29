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29/12/2021 09:10

【人行操作】人行：今開展３個月５０億元ＣＢＳ操作　

　　《經濟通通訊社２９日專訊》為提高銀行永續債的市場流動性，支持銀行發行永續債補充資
本，人行今日開展２０２１年第十一期央行票據互換（ＣＢＳ）操作。本期操作量為５０億元人
民幣，期限３個月，面向公開市場業務一級交易商進行固定費率數量招標，費率為０﹒１０％，
首期結算日為２０２１年１２月２９日，到期日為２０２２年３月２９日（遇節假日順延）。
（ｃａ）

　

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