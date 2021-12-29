【大國博弈】中國首發出口管制白皮書，堅決反對濫用措施

《經濟通通訊社２９日專訊》國務院新聞辦公室２９日發布《中國的出口管制》白皮書，是

中國首次發布出口管制的白皮書，旨在全面介紹中國完善出口管制治理的立場、制度和實踐，闡

述中國維護世界和平與發展，維護國家安全和國際安全的主張和行動。出口管制是指對兩用物項

、軍品、核以及其他與維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務相關的貨物、技術、服務等

物項出口，採取禁止或者限制性措施，是國際上通行的做法。

白皮書全文９千餘字，由前言、正文和結束語三部分組成。正文包括四個部分，分別是：中

國出口管制的基本立場、不斷完善出口管制法律制度和管理體制、持續推進出口管制體系現代化

、積極開展出口管制國際交流與合作。

白皮書列明，任何國家和地區都不應濫用出口管制措施，無理實施歧視性限制措施，在防擴

散問題上推行雙重標準，甚至推動出口管制有關多邊機制趨向歧視性和排他性。中國呼籲，在全

球化日益深入、新技術不斷湧現的今天，各國既應對出口管制有關風險和威脅實施有效管控，營

造有利於經濟社會發展的安全環境，也要積極推動科技發展的普惠共享，不斷增進全人類福祉。

中國作為聯合國安理會常任理事國、世界貨物貿易和製造業第一大國，始終本著維護國家安全，

維護世界和平與地區安全的原則，不斷完善出口管制治理。（ｃａ）

