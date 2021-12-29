【大國博弈】商務部：出口管制遵守非歧視原則，完善相關配套法規

《經濟通通訊社２９日專訊》國務院新聞辦公室２９日發布《中國的出口管制》白皮書，商

務部負責人就此發布答記者問。商務部表示，中國主張，出口管制應當遵守公正、合理、非歧視

原則，不應當損害其他國家和平利用出口管制物項的正當權益，不應當對和平利用科技進步成果

促進發展、正常國際科技交流與經貿合作、全球產業鏈供應鏈安全順暢運轉設置障礙。任何國家

和地區都不應濫用出口管制措施，無理實施歧視性限制措施，在防擴散問題上推行雙重標準，甚

至推動出口管制有關多邊機制趨向歧視性和排他性。

各國應當堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，切實維護符合

真正多邊主義的國際條約和機制的權威，創新安全理念，樹立共同、綜合、合作、可持續的全球

安全觀。

特別是大國應當履行大國義務，展現大國責任擔當，在出口管制領域推進國際共同安全，推

進國際出口管制朝著公正、合理、非歧視的正確方向發展，不應當損害其他國家和平利用出口管

制物項的正當權益，不應當對和平利用科技進步成果促進發展、正常國際科技交流與經貿合作、

全球產業鏈供應鏈安全順暢運轉設置障礙。



＊商務部：抓緊完善《出口管制法》配套法規＊



負責人表示，抓緊完善《出口管制法》配套法規，加快制定統一的出口管制清單，積極開展

出口管制多雙邊交流合作，廣泛做好法律政策的宣貫，嚴格保護市場各方主體的合法權益，為營

造市場化、法治化、國際化營商環境創造良好條件。

下一步，中國將積極構建「政府引導、企業為主、多方聯動」的出口管制合規體系，切實提

高全社會出口管制合規意識，推動企業提升出口管制合規能力和水平，保障和服務高水平對外開

放。

中國呼籲，在全球化日益深入、新技術不斷湧現的今天，各國既應對出口管制有關風險和威

脅實施有效管控，營造有利於經濟社會發展的安全環境，也要積極推動科技發展的普惠共享，不

斷增進全人類福祉。（ｃａ）

