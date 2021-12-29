《投資智慧－鄧聲興》長實（１１１３）出售飛機租賃業務釋放價值

《投資智慧》近年來，在量化寬鬆的貨幣政策之下，息率一直維持在較低的水平，使得市場

資金充裕，資金的流動性強，大多數投資者和企業都能以較低的資金成本賺取息差，從而獲得不

錯的收入。長江實業集團（０１１１３）旗下的飛機租賃業務便是最好的例子，用較低的成本資

金做槓桿賺取息差，好似無本生利。



但日前集團的業務模式出現轉變，集團公布，向獨立第三方Ｍａｖｅｒｉｃｋ

Ａｖｉａｔｉｏｎ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ分別出售Ａｃｃｉｐｉｔｅｒ Ｆｉｎａｎｃｅ

（ＡＦ）及Ｍａｎｃｈｅｓｔｅｒ Ａｖｉａｔｉｏｎ Ｆｉｎａｎｃｅ （ＶＡＨ），總代價

為４２﹒８１億美元（約３３１﹒７９億港元）。ＡＦ及ＶＡＨ主要從事提供商用定翼飛機經營

租賃之業務，ＡＦ持有合共７４架飛機，ＶＡＨ持有合共５１架飛機，是次出售交易預計產生利

潤總額約為１﹒７億美元（約１３﹒１８億港元）。市場對集團今次出售資產反應正面，主要因

為新冠疫情導致飛機租賃行業的風險與回報變得不穩定且難以預測。疫情前，兩家附屬公司給長

實集團持續帶來穩定收益。而在２０１９至２０２０年期間，兩家公司業績均出現嚴重下滑，其

中ＡＦ淨利潤由９７００萬美元下滑至６５００萬美元，ＶＡＨ淨利潤由５１００萬美元降至

２３００萬美元。集團趁日前行業併購活動增加的時機退出飛機租賃行業，加強戰略重點，可釋

放飛機組合的價值從而獲得理想收益。預計長實不會在此次出售後宣布任何特別股息，因集團更

傾向於尋找新的項目，將此類收益再投資。



深層次來看，是次出售事項或許意味著貨幣政策將正常化，加息周期即將出現。事實上，當

前各主要經濟體系的ＰＰＩ（生產物價指數）都達到歷史高點，反映通脹情況逼在眉睫，必然使

得各項資金活動的資金成本上升。而集團則採用與通脹掛勾的戰略，除抗通脹外，更有一定的利

潤保證。可以看出集團在資金控制、優化股東回報等的策略上都快人一步。且集團股價近期就由

低位轉強，對其未來的增長也具有較強的確定性。《意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興

》（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）



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