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即市新聞

29/12/2021 09:12

《投資智慧－鄧聲興》長實（１１１３）出售飛機租賃業務釋放價值

　　《投資智慧》近年來，在量化寬鬆的貨幣政策之下，息率一直維持在較低的水平，使得市場
資金充裕，資金的流動性強，大多數投資者和企業都能以較低的資金成本賺取息差，從而獲得不
錯的收入。長江實業集團（０１１１３）旗下的飛機租賃業務便是最好的例子，用較低的成本資
金做槓桿賺取息差，好似無本生利。
　
　　但日前集團的業務模式出現轉變，集團公布，向獨立第三方Ｍａｖｅｒｉｃｋ　
Ａｖｉａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ分別出售Ａｃｃｉｐｉｔｅｒ　Ｆｉｎａｎｃｅ　
（ＡＦ）及Ｍａｎｃｈｅｓｔｅｒ　Ａｖｉａｔｉｏｎ　Ｆｉｎａｎｃｅ　（ＶＡＨ），總代價
為４２﹒８１億美元（約３３１﹒７９億港元）。ＡＦ及ＶＡＨ主要從事提供商用定翼飛機經營
租賃之業務，ＡＦ持有合共７４架飛機，ＶＡＨ持有合共５１架飛機，是次出售交易預計產生利
潤總額約為１﹒７億美元（約１３﹒１８億港元）。市場對集團今次出售資產反應正面，主要因
為新冠疫情導致飛機租賃行業的風險與回報變得不穩定且難以預測。疫情前，兩家附屬公司給長
實集團持續帶來穩定收益。而在２０１９至２０２０年期間，兩家公司業績均出現嚴重下滑，其
中ＡＦ淨利潤由９７００萬美元下滑至６５００萬美元，ＶＡＨ淨利潤由５１００萬美元降至
２３００萬美元。集團趁日前行業併購活動增加的時機退出飛機租賃行業，加強戰略重點，可釋
放飛機組合的價值從而獲得理想收益。預計長實不會在此次出售後宣布任何特別股息，因集團更
傾向於尋找新的項目，將此類收益再投資。
　
　　深層次來看，是次出售事項或許意味著貨幣政策將正常化，加息周期即將出現。事實上，當
前各主要經濟體系的ＰＰＩ（生產物價指數）都達到歷史高點，反映通脹情況逼在眉睫，必然使
得各項資金活動的資金成本上升。而集團則採用與通脹掛勾的戰略，除抗通脹外，更有一定的利
潤保證。可以看出集團在資金控制、優化股東回報等的策略上都快人一步。且集團股價近期就由
低位轉強，對其未來的增長也具有較強的確定性。《意博資本亞洲有限公司執行合夥人　鄧聲興
》（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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