《拆局麒想－林嘉麒》信達舜宇入股重慶螞蟻，只可憧憬帳面回報

《拆局麒想》近年尾，股票市場淡靜，惟資本市場依然活躍。最新有中國信達

（０１３５９）和舜宇光學（０２３８２）出資參股螞蟻集團旗下重慶螞蟻消費金融有限公司。

是次重慶螞蟻向６個增資認購方增發註冊資本２２０億元（人民幣．下同），增資完成後註冊資

本將由８０億元增加至３００億元，成為規模最大消費金融公司。及後，螞蟻集團持５０％股權

，維持單一大股東地位，「國家隊」持股佔比提升至２８％，中國信達佔股２４﹒００３％，成

為第二大股東，舜宇光學佔股６％，為第三大股東，而其他認購人包括螞蟻集團、中國信達、魚

躍醫療、博冠科技及渝富資本。



重慶螞蟻消費金融經營的人民幣業務包括發放個人消費貸款、接受股東境內子公司及境內股

東的存款、向境內金融機構借款、發行金融債券、境內同業拆借、與消費金融相關代理業務、代

理銷售與消費貸款相關保險產品和固定收益類證券投資業務等，自今年６月４日成立至９月底虧

損約５﹒２５億元，於９月底資產淨值約７４﹒７５億元。今次信達將出資６０億元，舜宇注資

１８億及２０２億元。



信達參股屬「正常」，公司指可在客戶共用、金融科技和金融全產業鏈服務等取長補短、互

利共贏。今次參股後，信達業務或可變得多樣化，雖然今次出資大多是國家任務。相反，舜宇一

直以科技產品為主，今次參股叫市場有點意外。舜宇指現時公司去年度在銀行存款或其他金融資

產擁有超過１００億港元的閒置現金，而且正在探索視覺感知在ＡＩｏＴ領域的應用場景，其人

臉識別和活體檢測等光學相關產品與螞蟻的消費金融場景有大量已有及潛在的業務合作機會，而

認購屬長期投資。有多餘錢投資不是理由，但說到應用場景發展等原因，似乎又講得通，就是「

有錢便是任性」，也是貢獻國家的一種方式。



有分析認為國企參與消金公司的增資有望成為螞蟻集團整改進程中的重要里程碑。此次增資

後螞蟻最多可以承接４０００億元自營信貸業務，或最多１﹒３萬億元聯合貸業務。不過，螞蟻

同時未來再難從微貸業務中獲得超額利潤。意即，高盈利已不再。但筆者仍存幻想。在螞蟻集團

整改後，會否重啟上市程序呢？相信機會大。首先，螞蟻集團業務以金融科技為主，在國家推進

普惠金融發展時，螞蟻屬於不可或缺的一部分。儘管在國家整頓金融科技企業過程令螞蟻五勞七

傷，整體上已不大如前，惟筆者認為，就算盈利前景或公司規模受到影響，惟上市集資是必須的

。哪怕估值將會大大縮減，金融市場的融資動作對於螞蟻在貢獻社會方面有一定的重要性。筆者

想強調的是「會上市」而不是「有前景」，「共富」已是大方向，相信螞蟻在上市後也會以大部

分盈利貢獻市民，惠及民生。但是，對於信達或舜宇來說，起碼在帳面上的回報應該有所為，問

題只是日後怎樣退出做到真正賺錢罷吧了。《新城晉峰資產管理董事 林嘉麒》



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