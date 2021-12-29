《缸邊嫺談－黃惠嫺》從內地經濟數據解讀明年政策

《缸邊嫺談》根據中國國家統計局最新公布數據，２０２１年首三季度國內生產總值（「

ＧＤＰ」）增速分別為１８﹒３％、７﹒９％和４﹒９％，但第三季度經濟增速回落比較明顯。

由此可見，２０２１年上半年，內地經濟保持了穩定恢復的態勢，但進入第三季度後，全球疫情

擴散蔓延，世界經濟恢復步伐有所放緩，國際大宗商品價格高位運行，內地部分地區受到疫情和

汛情影響，經濟轉型調整壓力顯現。



而首兩季推動經濟增長的三大因素：投資、外貿和消費在２０２０年疫情下基數低的影響下

呈現較高增長，以致踏入第三季度經濟增速回落比較明顯。以上三大因素表現各有不同：今年首

三個季度及第三季度資本形成總額對經濟增長的貢獻率為１５﹒６％及－０﹒６％；首三季度帶

動ＧＤＰ增長１﹒５個百分點；貨物和服務淨出口首三個季度及第三季度貨物對經濟增長貢獻率

為１９﹒５％及２１﹒７％，帶動ＧＤＰ增長１﹒９及１﹒１個百分點；首三個季度及第三季度

最終消費支出對經濟增長貢獻率分別為６４﹒８％及７８﹒８％，帶動ＧＤＰ增長６﹒３及

３﹒８個百分點。



＊投資、消費、出口＊



根據中國國家統計局最新公布，２０２１年１至１１月份全國固定資產投資（不含農戶）為

４９４０８２億元（人民幣．下同），較２０２０年同期增長５﹒２％；較２０１９年同期增長

７﹒９％；兩年平均增長３﹒９％；２０２１年１１月份社會消費品零售總額為４１０４３億元

，同比增長３﹒９％。２０２１年１至１１月份社會消費品零售總額為３９９５５４億元，較

２０２１年同期增長１３﹒７％；根據中國海關總署統計，２０２１年１至１１月，內地進出口

總值為５﹒４７萬億美元，同比增長為３１﹒３％。其中，出口為３﹒０３萬億美元，同比增長

３１﹒１％；進口為２﹒４４萬億美元，同比增長３１﹒４％；貿易順差為５８２３億美元，同

比增長２９﹒９％。



＊推動明年經濟增長的措施及政策＊



２０２１年１２月１６日，中國國家財政部透露近日已下達２０２２年新增專項債限額

１﹒４６萬億元，以用於９大方向：交通基礎設施、能源、農林水利、生態環保、社會事業、城

鄉冷鏈等物流基礎設施、市政和產業園區基礎設施、國家重大戰略項目以及保障性安居工程。從

投資角度，內地的人均資本存量與發達國家仍存有較大差距，城鄉區域發展不均也潛藏巨大投資

空間，加之產業升級發展，新一代資訊技術廣泛滲透，工業化、資訊化融合亦需加大投資。



在外貿上，後疫情時代全球經濟重啟，工廠生產逐步恢復，加上供應鏈需求上升，進出口活

動增加，但航運力在缺櫃、缺船、缺人手的情況下未能完全復原。可幸內地是製造大國，供應鏈

的影響相對較其他國家低，但疫情封關嚴重妨礙了貨運運轉的效率，運輸成本增加令零部件出貨

受影響，並導致全球供應鏈出現問題，商品出貨延遲、出貨量減少，或多或少會對出口構成壓力

。



消費是對經濟增長貢獻率的最主要動力。從消費來看，中國有１４億人口、４億多中等收入

群體，目前人均ＧＤＰ達到１萬美元，正處於消費規模擴大、結構升級的快速發展時期，消費發

展潛力巨大。



為推動明年的經濟增長，進一步激發市場活力，中國國家發展改革委員會（「發改委」）及

中國工業及信息化部（「工信部」）於１２月１４日印發《關於振作工業經濟運行推動工業高品

質發展的實施方案的通知》（「實施方案」）。實施方案提出了四個大方向共１６條舉措：一是

打通堵點卡點，確保工業經濟迴圈暢通。二是挖掘需求潛力，拓展工業經濟市場空間。三是強化

政策扶持，健全工業經濟保障措施。四是優化發展環境，促進工業經濟行穩致遠。



在「挖掘需求潛力，拓展工業經濟市場空間」的大方向上，實施方案要求加快「十四五」規

劃重大工程、區域重大戰略規劃及年度工作安排明確的重大項目實施，要積極推進具備條件的重

大項目，能開工的項目盡快開工建設，在建項目加快建設進度，爭取早日竣工投產。促進重大項

目落地見效，在５Ｇ、千兆光網等領域布局一批新型基礎設施項目；大力推動企業技術改造，在

鋼鐵、有色、建材、石化、煤電等重點領域組織開展技術改造；培育新業態新模式，深入推進國

家戰略性新興產業集群發展工程，前瞻謀劃未來產業；釋放重點領域消費潛力，加快新能源汽車

推廣應用，加快充電樁、換電站等配套設施建設，鼓勵有條件的地方在家電等領域推出新一輪以

舊換新行動，鼓勵開展新能源汽車、智能家電、綠色建材下鄉行動；提高外資利用水平；推動外

貿穩定發展，推動構建支撐「全球採購、全球生產、全球銷售」的國際物流服務網絡。



由此可見，明年內地投資將主要圍繞新基建工程，而消費方面將會繼續推廣新能源汽車利用

，並鼓勵開展新能源汽車、能源汽車、智能家電、綠色建材下鄉行動。相信相關的行業及產業鏈

將會繼續受惠國家推動經濟前行，投資者為明年的部署時或可多加留意文章中提及的行業。



資料來源：彭博、經濟通、新浪財經、中國國家統計局、中國政府門戶網站

《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份



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