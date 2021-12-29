【國安立法】警方國安處拘捕立場新聞６高層，涉串謀發布煽動刊物

《經濟通通訊社２９日專訊》警方國安處拘捕６名網媒公司高層或前高層人員，涉嫌串謀發

布煽動刊物罪，被捕人士包括三男三女，年齡介乎３４歲至７３歲。警方亦到被捕人士的處所進

行搜查。消息透露，被捕者包括《立場新聞》署任總編輯林紹桐、前總編輯鍾沛權，及《立場》

母公司前董事方敏生、吳靄儀及何韻詩等人。



＊立場副採主兼記協主席陳朗昇被帶走助查＊



《立場新聞》在社交網站上載影片，顯示國安處人員今早６時，帶同法庭手令到記協主席兼

《立場新聞》副採訪主任陳朗昇住所搜查，指他涉嫌串謀發布煽動刊物，阻止他拍攝，稱會阻礙

警員執行職務，有機會干犯阻差辦公，約一小時後將他帶上私家車，前往大埔另一個住所繼續搜

查。消息透露，陳朗昇未有被捕，只是協助調查。



＊國安處動員２００人搜查＊



警方同時亦到《立場新聞》位於觀塘的辦公室搜查，包括授權警方搜查及檢取新聞材料。警

方共派出超過２００名軍裝及便衣人員，搜查行動仍在進行。

《立場新聞》今年６月宣布，將今年５月及之前刊出的文章全部下架，並暫停接受贊助，母

公司大部分董事，包括吳靄儀、何韻詩、方敏生等辭任。前總編輯鍾沛權上月辭任。（ｃｌ）

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