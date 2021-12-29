【國安立法】立場新聞宣布停止運作，即時遣散所有員工

《經濟通通訊社２９日專訊》立場新聞表示，因應警方拘捕多名高層及前高層人員、帶走多
人協助調查，並在立場新聞辦公室檢走多部電腦及部分文件，立場新聞決定即時停止運作，包括
網站及所有社交媒體立即停止更新，並將於日內移除。署任總編輯林紹桐已請辭，立場新聞所有
員工已即時遣散。（ｓｌ）（ｚｚ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|財經熱話29/12/2021
京東加碼回購大行唱好 惟騰訊減持影響未消跌勢持續
|FOCUS29/12/2021
【FOCUS】「相互寶」烏托邦謝幕 螞蟻如意算盤再遇挫
|財經熱話29/12/2021
小米發布新機 豪言三年內超越蘋果做世一 惟股價弱勢持續
|市場動向29/12/2021
招商永隆銀行榮獲「香港綠色和可持續金融大獎2021」
|開市Good Morning29/12/2021
熊麗萍：小米出新機無驚喜料股價續低位徘徊 明年要避開！
|大行報告29/12/2021
【大行炒D乜】開拓一舖跌得甘 富瑞目標削得狠
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰