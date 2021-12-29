【國安立法】立場新聞宣布停止運作，即時遣散所有員工

《經濟通通訊社２９日專訊》立場新聞表示，因應警方拘捕多名高層及前高層人員、帶走多

人協助調查，並在立場新聞辦公室檢走多部電腦及部分文件，立場新聞決定即時停止運作，包括

網站及所有社交媒體立即停止更新，並將於日內移除。署任總編輯林紹桐已請辭，立場新聞所有

員工已即時遣散。（ｓｌ）（ｚｚ）

