【國安立法】陳朗昇：尊重《立場新聞》停止運作決定

《經濟通通訊社２９日專訊》警方國家安全處表示，今早起在香港不同地方採取執法行動，

針對《立場新聞》與他人串媒發布煽動刊物，拘捕７人，包括立場新聞編輯及時任董事，同時凍

結該公司６１００萬元資產。《立場新聞》其後宣布，即時停止運作，並遣散所有員工。

立場前副採訪主任兼記協主席陳朗昇表示，尊重公司的決定，並無補充，形容這是傷感的一

日，希望新聞界加油，一定要堅持。（ｃｌ）（ｚｚ）

