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29/12/2021 19:13

【國安立法】陳朗昇：尊重《立場新聞》停止運作決定

　　《經濟通通訊社２９日專訊》警方國家安全處表示，今早起在香港不同地方採取執法行動，
針對《立場新聞》與他人串媒發布煽動刊物，拘捕７人，包括立場新聞編輯及時任董事，同時凍
結該公司６１００萬元資產。《立場新聞》其後宣布，即時停止運作，並遣散所有員工。
　　立場前副採訪主任兼記協主席陳朗昇表示，尊重公司的決定，並無補充，形容這是傷感的一
日，希望新聞界加油，一定要堅持。（ｃｌ）（ｚｚ）

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