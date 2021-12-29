【北水炒Ｄ乜】淨流入１﹒９億人幣，買國電沽建行

《經濟通通訊社２９日專訊》恒指周二（２８日）高開５８點，報２３２８２點。最高升

９５點報２３３１９點，最低跌１２４點報２３０９９點。恒指收報２３２８０點，升５６點或

０﹒２４％。

按額度計算，北水全日淨流入１﹒９億元人民幣，減少８３﹒８％。中國電力

（０２３８０）、中國海洋石油（００８８３）、小米集團（０１８１０）；淨賣出最多的依次

是建設銀行（００９３９）、舜宇光學科技（０２３８２）、騰訊控股（００７００）。

主板成交９９７﹒４１億元增加９２﹒８％。其中港股通成交３３１﹒２億元，佔總成交

３３﹒２％。

中國電力跌３﹒７５％報５﹒３９元，北水淨買入１﹒９億元。中國海洋石油升０﹒８６％

報８﹒１７元，北水淨買入１﹒１億元。小米集團升０﹒７５％報１８﹒７８元，北水淨買入

０﹒９億元。建設銀行升０﹒７５％報５﹒４元，北水淨賣出３﹒９億元。舜宇光學科技跌

３﹒７２％報２４３﹒２元，北水淨賣出３﹒４億元。騰訊控股跌２﹒１３％報４５０﹒４元，

北水淨賣出２﹒３億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國電力 （０２３８０） １﹒９１

中國海洋石油 （００８８３） １﹒１３

小米集團 （０１８１０） ０﹒９３

中國神華 （０１０８８） ０﹒７７

快手 （０１０２４） ０﹒４９

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沽出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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建設銀行 （００９３９） －３﹒８８

舜宇光學科技 （０２３８２） －３﹒４０

騰訊控股 （００７００） －２﹒３３

吉利汽車 （００１７５） －２﹒１５

信達生物 （０１８０１） －１﹒１５

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