《日入而息》立場新聞涉違國安法停運，上月樓價指數創七個月新低

《今天重點》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

本港樓價連跌兩個月，創自４月以來最低。差餉物業估價署數據顯示，１１月私人住宅售價指數

報３９１﹒５，按月跌幅擴大至近１﹒２％，按年則升近２﹒９％。今年樓價累升３﹒１％

警方國家安全處表示，今早起在香港不同地方採取執法行動，針對《立場新聞》與他人串媒發布

煽動刊物，拘捕７人，包括立場新聞編輯及時任董事，同時凍結公司６１００萬元資產。立場新

聞宣布，決定即時停止運作，並遣散所有員工

據外電引述知情人士指，阿里巴巴（０９９８８）正在權衡其所持社交媒體公司微博（０９８９

８）３０％股權的處置方案，並正與一家國有公司上海文廣集團就潛在交易進行磋商

金管局向金融機構發通函，研究以後物業買賣支付金額程序不再經律師樓，日後買賣雙方的資金

，直接由買方銀行轉帳予賣方銀行，不再經律師樓處理。金管局就有關方案正式進行業界諮詢，

暫未敲定最終方案

中原地產宣布，鑑於恒大．珺瓏灣，未有依期向中原地產繳付佣金，中原地產已入稟向恒大．珺

瓏灣發展商追討佣金，合共１﹒１３億元。中原地產又決定即時停止接受恒大．珺瓏灣的銷售及

市場推廣委託

新一屆立法會議員下周一（３日）上午１１時宣誓，由行政長官林鄭月娥監誓

內地人工智能公司商湯集團（０００２０）明日掛牌，輝立暗盤收報３﹒８３元，較招股價３﹒

８５元低０﹒５２％，一手１０００股不計手續費蝕２０元。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《即日市況》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒指低收１９４點報２３０８６，科指跌９７點報５４７１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《深滬股市》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬綜指收跌０﹒９％，今年兩市成交刷新歷史新高

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元匯價》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

關注英鎊１﹒３５２０阻力，短線區間操作

歐元最新報１﹒１３０１╱０３，日圓最新報１１４﹒９４╱９６

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

小米（０１８１０）與河南信陽市合作發展智能科技、智慧城市領域；小米１２系列手機發布，

搭載驍龍８芯片起售價３６９９元人幣；未來五年將投入規模達１０００億元人民幣的研發經費

；小米發布新機，豪言三年內超越蘋果做世一，惟股價弱勢持續

騰訊（００７００）發布年度新品牌片，主張助力實體經濟

新世界（０００１７）旗下Ｈｕｍａｎｓａ與貝康國際合作發展大灣區母嬰護理產業

樂風集團表示收購南京街１１號至２１號大部份業權，涉７﹒５億元

無懼中國禁投資虛擬貨幣，阿里蔡崇信發帖文稱「喜歡加密貨幣」

網易（０９９９９）入股虛擬數字人及虛擬時尚研發商世悅星承

德盈控股（０２２５０）將注入元宇宙概念，跟上潮流大趨勢；德盈控股明起招股，入場費約３

４８４﹒７７元

冠中地產（００１９３）蕭德雄辭任董事會主席兼執行董事

電訊盈科（００００８）買彥州獲委任為董事會副主席

傳滴滴已選擇高盛、招銀國際及建銀國際安排在港上市

恒隆地產（００１０１）昆明恒隆廣場成首個完全使用可再生能源物業

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國企紅籌》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

康希諾（０６１８５）國家藥監局授予曼海欣藥品註冊證

富力地產（０２７７７）為美元債券要約回購設立托管帳戶

深高速（００５４８）合營公司斥約４億元人民幣收購安維士５１％股權

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《神州民企》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒大（０３３３３）確保完成本月交樓３﹒９萬套，各地陸續交付

新東方（０９９０１）推直播帶貨平台賣農產品，強調對教育初心不改；上線直播平台，創辦人

首秀帶貨農產品超五百萬

華夏視聽教育（０１９８１）擬回購最多１億元股份

老恒和釀造（０２２２６）去年全年及今年中期業績仍有待刊發，繼續停牌

京東（０９６１８）加碼回購大行唱好，惟騰訊減持影響未消跌勢持續

吉利在成都成立新能源汽車公司，註冊資本１億；吉利旗下極氪將為ＷａｙｍｏＯｎｅ開發無人

駕駛車

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

冒充老乾媽員工詐騙騰訊案一審宣判，主犯獲刑１２年

國務院表示加強信用信息共享應用，促進中小微企融資

ＲＣＥＰ實施在即，中國海關表示已準備就緒

深圳上市公司去年底總市值超１６萬億，同比增三成

中國稀土集團董事長：深入推進稀土資產實質性重組

人行續開展２０００億逆回購操作，淨投放１９００億；今開展３個月５０億元ＣＢＳ操作

人行發改委廢止境內金融機構赴港發人幣債券管理辦法

上海環境能源交易所：打造全球影響力的碳定價中心

紫光集團６００億元人民幣戰投資金將於明年３月底前到位

李永春稱北交所在「雙碳」投資領域帶來新機遇

王立科涉受賄行賄、包庇縱容黑社會組織罪被提起公訴

蘇州首次以數字人民幣發放合作社股金分紅

中證監同意光伏組件龍頭晶科能源科創板ＩＰＯ註冊

華鑫股份表示摩根證券增資擴股，子公司放棄增資權

國開行表示加大對中歐班列基建五大領域支持力度

財政部發通知要求嚴格執行企業會計準則做好年報工作

交通部表示春運１月１７日開始，料客運量較去年大增

杭州明年２月起可以單獨申請宅基地使用權登記

據報內銀年底遭遇信貸需求不足，明年開門紅亦有壓力

事故多發理賠率高，內地新能源車保費一夜暴增

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《寶島快訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

台股收升０﹒３％創新高，鴻海將重組印度工廠管理層

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

方仲賢涉管有攻擊性武器案，明年２月９日裁決

記協表示關注立場新聞董事及高層被捕，促保障新聞自由

警方國安處拘捕立場新聞６高層，涉串謀發布煽動刊物

陳朗昇稱無被捕或被告知要助查，但擔心被捕各人

霍啟剛稱香港法治社會，保護國家安全重中之重

新一屆立會議員下周一宣誓，翌日提名主席人選

盧文端稱立法會選舉投票率低，中央認定外力干擾

李家超稱跨部門委員會已籌備過百項慶回歸活動；假借新聞工作達政治目的違反國安法

立場新聞宣布停止運作，即時遣散所有員工；立場新聞高層涉發布煽動刊物，６１００萬資產遭

凍結

積金局表示即日起強積金中介人可使用「智方便」登入電子服務系統

強制性標籤計劃新級別標準周五起全面實施，料每年可節省３億度電

差估署表示１１月私宅售樓指數月跌１﹒２％創七個月低

深股通額度全日用２７﹒９億元，外資連續三日淨流入；滬股通額度全日用１８﹒７億元，陸股

通流入６﹒６億元

評審委員會通過撥款２﹒６億資助東華三院啟德過渡性房屋項目

安永發布首份ＥＳＧ報告，過去兩年全球實現碳中和及負碳排放

２０２２年香港花卉展覽商業攤位完成競投，總收入１１５﹒６萬元

中原表示向恒大．珺瓏灣追討佣金１﹒１３億，即時停止接受相關委託

澳門金管局表示一公司涉違法進行有價證券投資交易，涉１﹒２億元

菁英會舉行「創業菁英＠前海」比賽得獎者見面會暨投資者配對會

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《大國博弈》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中國本月已向聯合國投訴馬斯克的ＳｐａｃｅＸ衛星

中國首發出口管制白皮書，堅決反對濫用措施

商務部表示出口管制遵守非歧視原則，完善相關配套法規

外媒批中國太空碎片構威脅，外交部表示完全是偷換概念

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《重拳監管》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

ＴＳＴ庭秘密被指下線千萬人，納稅大戶料繳巨額罰款

工信部回應封鎖Ｓｔｅａｍ：不知原因但肯定違法違規

整治微商第一滴血，ＴＳＴ庭秘密涉傳銷受查資金被凍

淘寶一哥李佳琦整改商品標籤問題，當局稱態度端正

官媒表示警惕微商傳銷，網絡平台須加強技術甄別

浙江省消保委已收到淘寶等平台及涉事主播的整改報告

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《新冠肺炎》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

本港新增１４宗確診，再多１２宗Ｏｍｉｃｒｏｎ個案

全國昨本土確診再增１５２宗，西安連續四日破百宗

多地出台就地過年保障政策，「留崗紅包」最高千元

歐美齊破單日確診紀錄，無阻除夕迎新慶典

澳洲新南威爾斯省疫情再趨嚴重

物流協會擔心若機組人員檢疫措施加辣將影響貨運業

衛健委表示西安疫情仍處快速發展階段，有病例外溢情況

許樹昌曾祈殷支持收緊機組人員檢疫安排

愉景灣蘅峯曦欣閣及屯門嘉悅半島一座完成強檢，未發現確

診

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｚｚ）

