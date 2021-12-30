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即市新聞

30/12/2021 07:51

《油金掠影》美國新冠病毒確診數字創新高，油價延續升勢金價持穩

　　《經濟通通訊社３０日專訊》美國原油和成品油庫存均大幅下降，分別在一周內減少
３５７﹒６萬桶和１４５﹒９萬桶，抵消了Ｏｍｉｃｒｏｎ病例暴增導致原油需求減少的擔憂。
《路透社》周三的統計數據顯示，美國最近７天平均確診數字達到了２５８，３１２宗的歷史新
高。另外，厄瓜多爾、利比亞和尼日利亞三個石油生產國油田關閉，故繼續暫停出口原油，影響
石油總體供應量，刺激油價上升。布蘭特期油上漲０﹒２９元（美元．下同），報每桶
７９﹒２３元。紐約期油上升０﹒５８元，報每桶７６﹒５６元。
　　投資者正等待ＯＰＥＣ＋在１月４日舉行的會議，以決定是否按計劃在２月份維持每日增產
４０萬桶。

＊美元下滑金價持穩＊

　　美元下滑至自１２月８日以來低點，令到以美元計價之黃金相對沒有那麼昂貴。ＲＪＯ　
Ｆｕｔｕｒｅｓ資深市場策略師Ｐｅｔｅｒ　Ｍｏｏｓｅｓ稱，Ｏｍｉｃｒｏｎ帶來的不穩定因
素令金價的回調不會持續，預期明年首季可以守穩１８００美元水平。現貨金維持於每盎司１，
８０４﹒５６美元。紐約期金跌０﹒３％，報每盎司１，８０５﹒８０美元。
　　其餘貴金屬方面，白銀下跌０﹒８％，報每盎司２２﹒８０美元，鉑金跌０﹒７％至報每盎
司９６８﹒９５美元，鈀金下跌０﹒６％至每盎司１，９７７﹒６０美元。（ｈｌ）

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