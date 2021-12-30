《油金掠影》美國新冠病毒確診數字創新高，油價延續升勢金價持穩

《經濟通通訊社３０日專訊》美國原油和成品油庫存均大幅下降，分別在一周內減少

３５７﹒６萬桶和１４５﹒９萬桶，抵消了Ｏｍｉｃｒｏｎ病例暴增導致原油需求減少的擔憂。

《路透社》周三的統計數據顯示，美國最近７天平均確診數字達到了２５８，３１２宗的歷史新

高。另外，厄瓜多爾、利比亞和尼日利亞三個石油生產國油田關閉，故繼續暫停出口原油，影響

石油總體供應量，刺激油價上升。布蘭特期油上漲０﹒２９元（美元．下同），報每桶

７９﹒２３元。紐約期油上升０﹒５８元，報每桶７６﹒５６元。

投資者正等待ＯＰＥＣ＋在１月４日舉行的會議，以決定是否按計劃在２月份維持每日增產

４０萬桶。



＊美元下滑金價持穩＊



美元下滑至自１２月８日以來低點，令到以美元計價之黃金相對沒有那麼昂貴。ＲＪＯ

Ｆｕｔｕｒｅｓ資深市場策略師Ｐｅｔｅｒ Ｍｏｏｓｅｓ稱，Ｏｍｉｃｒｏｎ帶來的不穩定因

素令金價的回調不會持續，預期明年首季可以守穩１８００美元水平。現貨金維持於每盎司１，

８０４﹒５６美元。紐約期金跌０﹒３％，報每盎司１，８０５﹒８０美元。

其餘貴金屬方面，白銀下跌０﹒８％，報每盎司２２﹒８０美元，鉑金跌０﹒７％至報每盎

司９６８﹒９５美元，鈀金下跌０﹒６％至每盎司１，９７７﹒６０美元。（ｈｌ）

