《運籌帷幄－梁業豪》切勿強求中長期升浪中不會出現短期跌浪

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則均屬顯著

向淡。昨天（２９日）開市前，筆者建議大家中線和長線均將實際持貨上調後，喜見港股走勢向

淡，為我們提供了於較低水平入市的機會。很多人不明白，認為ＷＢＲ分析系統指示中長線投資

者入市買貨╱沽貨，市況應該立即上升╱下跌才對；否則，假設下個交易日下跌╱上升，ＷＢＲ

系統便應遲一個交易日才發出買賣指示。須知世上沒有一個分析指標可準確捕捉市場轉角位，大

家切勿強求。

ＷＢＲ分析系統建議我們上調中長線實際持貨量，只代表可較為安心地看好中長期後市，因

市場內的下跌動力已較前減弱。然而，於中長期升浪中，我們又怎可以期望完全沒有任何下跌的

階段呢？最重要的，是其後呈現的局勢屬於「一浪高於一浪」。至於前短期跌浪低位，被跌越的

機會已不大；即使被跌越，應只屬短暫而幅度不大的假突破。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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