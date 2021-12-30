《缸邊隨筆－石鏡泉》２０２１年結

《缸邊隨筆》今日埋２０２１年結，以２０２１年１月４日文作當時瞻前，今時顧後，該文

一個重點，拜登陰濕，中國反擊，為脈絡，其他枝葉，據此而生。文如下：



２０２１年投資展望，得從大局說起，因為香港是國際資金雲集地，因此「匯」是要考慮的

，跟著要談「息」、要看「債」，當然今年還要看疫情。



疫情是個困擾環球各國經濟前景的大問題，不少人以為有了疫苗就可以解決新冠病這難題，

環球投資界都對疫苗無限樂觀，但筆者就對此有保留，最近世衛醫生說了跟鍾南山說的相若，為

投資，為自己健康，宜細看另欄鍾南山的訪問（詳見下文）。



美國目前這個第一大國怎麼了？絕不好，爛了一半，特朗普留給拜登的，是盤爛攤子，有幾

爛？香港城市大學ＭＢＡ課程協理主任陳鳳翔兄以一圖說明。其他的，筆者再補充。



要補充的是拜登打壓中國是會用陰濕招的，有幾陰濕？不是不知，而是有幾陰濕就幾陰濕。

拜登是奧巴馬時的副總統，而奧巴馬已陰濕地要用ＴＰＰ（跨太平洋夥伴全面進步協定）來堵中

國，怎料被特朗普拆了台而矣！而ＴＰＰ是有不少拜登的手印。



＊中國又怎樣了？＊



在習近平的強勢領導下（如不強，怎控疫？）推出了我稱之為「穩﹒控﹒推﹒出擊」四招。



這裏要補充多句出擊美國這一招，估計阿爺已定性拜登是陰濕的，那就是遲要還擊，早又要

還擊，所以就不再默忍。



外交部的記者招待會就跟你美國玩起來了，最近的一玩是港美領事住宅群的售賣，因涉中美

外交關係，要中央批，此即變相凍結你美國政府資產，你說阿爺今時會「赦」你？不會啦！



特朗普啟貿戰之初，筆者已有文謂，中美難免一戰，近日，有澳洲議員也謂在３至５年內，

中美會有一戰，由於不是在２０２１年戰，大家仍可放心炒下，要在和平期收埋戰爭柴才好。



對投資者言，了解中美大勢，都離不開要買乜股，和怎揀股，具體的，還得具體點揀，具體

解決，之後逐板塊談。



在２０２１年一定要學識出入市技巧和保歷加通道的應用，祝大家今個牛年有好斬獲！



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＊鍾南山的訪問＊



產生的抗體對你自己是很好的預防作用，那麼產生的抗體它會不會感染？感染有沒有症狀？

沒人知道。感染沒有症狀，但是會不會傳給人，也沒人知道。所以這個是新課題。這個不能夠現

在馬上作出一個判斷。



現在疫苗開始打了，疫苗現在還是供不應求，所以在打疫苗的時候，還有中間現在預防和疫

苗這裏頭有空隙，這個「空隙」是非常重要的。現在所有的希望放在疫苗是不對的，哪怕大家都

種了疫苗，有幾個問題，疫苗打了以後一般１個月以後才是有效果，打一針的話３周以後，我們

這個是打兩針，１個月以後，就算有效果不會１００％。疫苗到現在只用了１年的時間，不到１

年才發展起來，現在是緊急使用可以，但是最好的疫苗還要比較。所以，甚至將來在你去到高發

地區或者在一些危險地區的話，你（接）種了疫苗也需要有預防，兩方面結合起來才行。

《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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