阿里跌穿１１０元支持位，累大市失守２３０００現挫８８點

《經濟通通訊社３０日專訊》大市失守２３０００點關，恒指今早受外圍因素及Ａ股造好帶

動，整體氣氛良好，一度升過百點。惟午後賣盤湧現，阿里（０９９８８）傳出有意出售持有的

三成微博（０９８９８）股權，跌穿１１０元有力支持位，報１０９﹒３元，跌１﹒１８％；微

博（０９８９８）跌１﹒９３％，報２２４元。

其餘重磅股偏軟；騰訊（００７００）跌０﹒３６％，報４４３﹒２元，以現價計，該股暫

連跌４日，累計跌幅４﹒０３％；友邦（０１２９９）跌０﹒６９％，報７８﹒７５元，以現價

計，該股暫連跌２日，累計跌幅０﹒８２％；匯控（００００５）跌０﹒１１％，報４６﹒８元

。

現時，恒生指數報２２９９７，跌８８點或跌０﹒３８％，主板成交４３５﹒５８億元。國

企指數報８０５３，跌４５點或跌０﹒５６％。恒生科技指數報５４３０，跌４１點或跌

０﹒７６％。

即月期指新報２３０７１，升５點，高水７３點。即月國指期貨報８０７５，跌２９點，高

水２２點。即月科指期貨新報５４６４，升１５點，低水１點。

上證綜合指數報３６１６，升１９點或升０﹒５４％，成交３１６９﹒８８億元人民幣。

深證成份指數報１４７８８，升１３４點或升０﹒９２％，成交４６４５﹒６５億元人民幣

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表列恒指十大跌幅股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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萬洲（００２８８） ４﹒９１元 跌２﹒７７％

瑞聲（０２０１８） ２９﹒８５元 跌２﹒４５％

百威亞太（０１８７６） ２０﹒５０元 跌１﹒９１％

潤啤（００２９１） ６２﹒４５元 跌１﹒６５％

阿里健康（００２４１） ６﹒２６元 跌１﹒５７％

吉利（００１７５） ２０﹒７０元 跌１﹒１９％

碧桂園（０２００７） ６﹒８３元 跌１﹒８７％

中石油（００８５７） ３﹒４６元 跌１﹒４２％

恒安（０１０４４） ４０﹒４０元 跌１﹒８２％

中信（００２６７） ７﹒７３元 跌１﹒９０％

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（ｈｃ）

