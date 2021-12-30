《盤後部署》三新股首掛報喜，恒指煞科未必太悲？

《經濟通通訊社３０日專訊》喺今年尾二呢個交易日，恒指繼續窄幅上落。高開４３點，早

段最多曾升１５６點，半日收報２３１３４點，升４８點。午後曾倒跌最多９２點，惟最後都以

升市告終。ＡＴＭ當中以美團表現較好，收市升１﹒１１％，報２５９﹒８元；阿里巴巴

（０９９８８）跌穿１１０元支持位，報１０９﹒９元，跌０﹒６３％；騰訊（００７００）就

於尾段轉跌０﹒３２％，收報４４３﹒４元。藥明生物（０２２６９）同海底撈（０６８６２）

分別反彈２﹒９２％及２﹒８２％，成為首兩隻表現較好的藍籌。

今天三隻新股首掛全部高收，其中泉峰（０２２８５）表現最好，收報５６元，較招股價

４３﹒６元高２８﹒４％；聖諾醫藥（０２２５７）收報７７﹒９元，較招股價６５﹒９５元高

１８﹒１％；暗盤曾輕微潛水的商湯（０００２０）早段高見４﹒７４元，收報４﹒１３元，較

招股價３﹒８５仍高７﹒２７％。

恒指收報２３１１２，升２５點或升０﹒１１％，主板成交６９１﹒８８億元。國企指數報

８０９６，跌２點或跌０﹒０３％。恒生科技指數報５４７５，升３點或升０﹒０７％。

Ａ股同樣造好。上證綜合指數報３６１９，升２２點或升０﹒６２％，成交４１３９﹒４８

億元人民幣。深證成份指數報１４７９６，升１４２點或升０﹒９７％，成交２６８８﹒６７億

元人民幣。



＊旺旺強勢７元可吸＊



大市方面，成交較上日稍增６２億元，惟連續兩日成交額少於７００億元，注意聽日仍然無

北水。ＡＴＭ三股當中，只有美團的大戶主動買入比率高於一半。市場交投較淡靜，投資者似乎

靜待明年初才部署入市，港股成交偏仁低屬意料中事，相信明天仍會以悶市結束，惟跌穿兩萬三

機會應不大。

個股方面，科網股表現平平無奇，當中快手（０１０２４）走勢繼續低迷。從日線圖看，股

價在１２月１３日升至９０﹒１５元高位後轉弱，目前更跌穿保力加通道底部，ＭＡＣＤ熊差距

逐步擴闊，短期走勢不太樂觀。持貨者要留意年內低位６４﹒５元，跌穿的話應盡快止蝕離場。

食品股整體表現一般，惟中國旺旺（００１５１）持續強勢。從日線圖看，股價連續多天企穩多

條主要平均線以上，今天一度升至７﹒３５元，５天平均大戶主動買沽比率更為１００比０。未

有貨的投資者可待股價回調至１０天線７元買入。（ｅｒ）

