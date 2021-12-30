【國際要聞】美英法德四國外長通電，一致應對烏克蘭危機

《經濟通通訊社３０日專訊》美俄首腦舉行電話會議前夕，美、英、法、德四國外長周三通

電話，重申一致回應俄羅斯對烏克蘭的任何侵犯行動，堅決支持烏國的獨立、主權與領土完整，

並對與中國交惡的立陶宛表達支持。俄羅斯總統普京則於同日表示，俄羅斯將於明年初與白羅斯

舉行聯合軍演。（ｊｆ）

