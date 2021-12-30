《政經范局－范強》２０２２年逐鹿亞歐大陸

《政經范局》對亞歐大陸地緣格局面臨的巨變而言，２０２１年是值得回顧的年份，因為這

一年，在美國總統拜登那老態龍鍾的外表掩飾下，五眼聯盟從西、南、東三個方向圍堵和分隔歐

亞的海權戰略終於呈現雛形，三條相呼應的軍事分隔線亦由混沌變得清晰。

第一條線位於亞歐大陸西端，以英國為離岸支撐點，東歐反俄小國為內應，北約為軍事前鋒

，從波羅的海向黑海伸延，既把西歐囊括在勢力範圍內，又拒俄羅斯於歐洲門外，從而阻隔歐陸

大國融合。

第二條線在亞歐大陸南端，以中央司令部美軍依托地區盟國，沿地中海經以色列、伊拉克至

波斯灣一線，在敍利亞、伊朗等國之間找尋破綻，同時與土耳其謀求默契，隨時像一把匕首剖開

裏海，分隔中亞，直抵俄羅斯南垂的高加索地區。

以上兩條線是自冷戰結束後就一直在演進的「舊套路」，概括而言第一條就是北約東擴，目

前由於俄羅斯重兵壓境而糾結於烏克蘭﹔第二條則建基於美國在中東發動的一系列戰爭，最終亦

因為俄羅斯出兵敍利亞而打成平手，目前再次聚焦於逐漸掌握核技術的伊朗。



＊亞洲小北約與遠海封鎖＊



２０２１年最新，也是最值得關注的變化，在於亞歐大陸東端冒出的第三條線，也就是美國

和五眼聯盟正式將「亞洲小北約」的構想付諸實行，以澳洲為離岸支撐點，在第二和第三島鏈之

間建立「遠海封鎖」中國的軍事實力。華府軍事智庫圈多年前就已提出「遠海封鎖」的概念。而

民主黨前總統奧巴馬在任時，亦開始推行亞洲再平衡戰略，以經濟和軍事的雙重手段來迫遏止中

國崛起。

不過，有關戰略被其繼任者特朗普扔入垃圾桶，直至拜登上台才又撿起來。今年９月１５日

，澳英美三國安全協議（ＡＵＫＵＳ）突然簽訂。澳洲不惜與法國毀約，改為在美英協助下製造

８艘核動力潛艇，同時放棄與空巴的直升機合約，改為購買５２架美國「黑鷹」和「海鷹」直升

機。把這兩次軍購簡單理解為美國向法國搶軍火訂單顯然是不透徹的，澳洲一邊倒採購美式裝備

，預示著五眼聯盟走向軍事一體化。

可以預見的是，為了達成對華遠海封鎖的目的，澳洲還會有更多的美國軍購項目，而美國亦

會加快向澳洲提供核潛艇等尖端武器的關鍵技術，以便在不久的未來，五眼的航母、兩棲攻擊艦

、核潛艇與Ｆ３５隱形戰機等等，有能力在深藍海域威懾中國的遠洋航運。

凡此種種，皆預示著２０２２年將是亞歐地緣政治緊張刺激的一年。在西、南端，烏克蘭和

伊朗局勢發展固然舉足輕重，但歐盟內部，尤其是法國大選會否決出一名極右翼總統﹔以及在歐

亞之間，土耳其埃爾多安政權在經濟政策失誤下會否轉移矛盾至國外，皆可能影響亞歐板塊的穩

定。



＊大家都是搬不走的鄰居＊



而在東端，雖然「亞洲小北約」來勢洶洶，但這畢竟也同時釋放出一個訊息：即對於美國來

說，在冷戰以來就一直牢牢圍困中國的第一島鏈，在中美軍事力量此消彼長之下已不可守。小北

約走向深藍，實際上是一次後撤，這必然令美國在第一島鏈的緊密盟友們食寢難安。

在新的一年，有必要觀察南韓在總統大選結束後，會否繼續與美國走向疏離。身處朝鮮半島

的南端，南韓無論是任何政治背景的未來總統都應該清楚意識到，該國不僅在經濟上與中國互有

往來，而至關重要的南北韓和平進程，亦愈趨需要中國發揮政治和外交作用。

同時亦有必要仔細咀嚼日本政壇的各種「微劇場」表演，例如重返政壇的前首相安倍晉三早

前拋出「新時代台日關係」，即「台灣有事」，等同「日本有事」，也等同「日美同盟有事」論

。在美國向第二島鏈後撤的背景下，安倍這段表述在很大程度上可以被視為對美國的「火力偵查

」，尤其是判斷拜登政府對「日美同盟有事」這句話會作出何種反應？

說到底，對於亞洲各國來說，亞洲地緣政治的真理無非只有一條，即大家都是「搬不走的鄰

居」。日本未來的任何政治動作也不會脫離一項基本原則，就是盡力避免淪為中美衝突的最前沿

戰場。這個前沿自然是最好留給台灣，而甚至是民進黨治下的台灣，美國要求其「武裝成刺猬」

的同時，又一步步分拆台積電，亦令島內焦慮情緒上升。日台在美國未來的戰略構想中如何角色

分工？這在明年會更加清晰。



＊小北約令東盟如芒刺背＊



決定亞歐大陸未來格局的還有東盟。澳洲擁有核潛艇尚未威脅到中國，恐已先令印尼等東盟

主要國家如芒刺背。而拜登政府在試圖拉攏東南亞國家的時候，似乎亦無意遵重東盟的地位和自

主權。例如，美國國務卿布林肯月中訪問東南亞三國前，先行宣布制裁柬埔寨，而該國正是明年

東盟的輪值主席國。

布林肯隨後還以隨行記者感染新冠肺炎為由，臨時取消了泰國之行，也影射了美泰關係的可

有可無。這使得目前拜登政府對東盟發出的訊息，更像是「要麼與美國站在一起，要麼做美國的

敵人。」與其充當反華陣營的綠葉陪客，東盟各國顯然面對更現實的問題：美國明年就要加息，

如果熱錢像１９９８年潮水般撤離，你猜到時誰更願意幫忙？

《經濟通通訊社評論員 范強》

