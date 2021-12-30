《台股攻略－黃振宇》台股續創新高，穩守１８２００點關口

《台股攻略》今日（３０日）為台股於２０２１年的最後交易日，加權指數先升後跌。電子

及光電股走強，大市續破頂升至１８２９１﹒２５點，但高位受壓，航運股走勢較弱，指數最終

倒跌２９點，收１８２１９點，成交金額為２６３１億元（新台幣．下同），三大法人合計淨買

入２１﹒９５億元，其中外資已錄得連續８日淨買入紀錄。

電子權值股方面，台積電早段一度升至６２０元，但隨即受壓，收６１５元，跌０﹒２％；

聯發科收１１９０元，微升０﹒４％。中國西安持續封城，市場預期可望帶動明年第一季價格走

勢，有助台灣記憶體廠營運，華邦電升超過７％，大立光升２﹒５％，國巨升１﹒２％，矽力─

ＫＹ，鴻海則跌超過１％。光電股的中環旗下威秀影城將與迪士尼合作推出ＮＦＴ（非同質化代

幣）數位藝術海報，預計明年亮相，共股價今日漲停，收１１﹒４５元，其餘光電股同步造好，

達興材料、達運及新世紀漲停，牧德升８﹒８％，錸德亦升４﹒４％。貨運三雄的陽明收１２１

元，跌２﹒８％；長榮收１４２﹒５元，跌１％；萬海收１９８﹒５元，跌１﹒２％。

整體而言，台股續創歷史新高，而電子及光電股均表現強勢，且受惠半導體需求強勁，預料

下年仍有力撐市，但礙於疫情、通脹及成交金額低迷等因素，在投資操作上不宜過度進取。《富

邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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