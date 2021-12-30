【虛幣世界】因期權將到期比特幣續挫，ＮＥＡＲ隔晚大幅抽升

《經濟通通訊社記者李皆穎３０日報道》由於節日氣氛持續濃厚，加密貨幣市場持續下挫，

比特幣已跌穿四萬七關口，從數據上顯示，目前約有１２﹒４７萬份比特幣期權將於本周五到期

，市值約６０億美元，有分析指大戶將推低現貨至期權行使價水平，甚至低於行使價，才能避免

損失。

另外，智能合約平台代幣ａｌｇｏｒａｎｄ（ＡＬＧＯ）和ｎｅａｒ（ＮＥＡＲ）在周三美

國交易時段出現最大單日漲幅。Ａｌｇｏｒａｎｄ 基金會宣布，為促進該項目開發五個區塊鏈

生態系統之間的跨鏈橋樑的創建和發展，包括Ａｌｇｏｒａｎｄ、Ｓｏｌａｎａ、Ｃｕｄｏｓ、

Ｔｅｒｒａ和Ｐｏｌｙｇｏｎ。Ｇｌｉｔｔｅｒ Ｆｉｎａｎｃｅ的第一個產品將會先在

Ａｌｇｏｒａｎｄ和Ｓｏｌａｎａ之間建立一個雙向橋樑。ＮＥＡＲ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ現

９﹒６５％報１４﹒６１美元。

虛擬貨幣價格下跌後，於亞洲時段輕微反彈，據經濟通據數顯示，比特幣現報

４６６５１﹒２６元（美元．下同），升０﹒４％（２４小時比較．下同）；以太幣現報

３６６０﹒４８元，升０﹒８３％；艾達幣報１﹒３２８元，跌０﹒３８％；瑞波幣報０﹒８２

元，升１﹒１５％。



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