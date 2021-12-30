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即市新聞

30/12/2021 08:41

【虛幣世界】因期權將到期比特幣續挫，ＮＥＡＲ隔晚大幅抽升

　　《經濟通通訊社記者李皆穎３０日報道》由於節日氣氛持續濃厚，加密貨幣市場持續下挫，
比特幣已跌穿四萬七關口，從數據上顯示，目前約有１２﹒４７萬份比特幣期權將於本周五到期
，市值約６０億美元，有分析指大戶將推低現貨至期權行使價水平，甚至低於行使價，才能避免
損失。
　　另外，智能合約平台代幣ａｌｇｏｒａｎｄ（ＡＬＧＯ）和ｎｅａｒ（ＮＥＡＲ）在周三美
國交易時段出現最大單日漲幅。Ａｌｇｏｒａｎｄ　基金會宣布，為促進該項目開發五個區塊鏈
生態系統之間的跨鏈橋樑的創建和發展，包括Ａｌｇｏｒａｎｄ、Ｓｏｌａｎａ、Ｃｕｄｏｓ、
Ｔｅｒｒａ和Ｐｏｌｙｇｏｎ。Ｇｌｉｔｔｅｒ　Ｆｉｎａｎｃｅ的第一個產品將會先在
Ａｌｇｏｒａｎｄ和Ｓｏｌａｎａ之間建立一個雙向橋樑。ＮＥＡＲ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ現
９﹒６５％報１４﹒６１美元。
　　虛擬貨幣價格下跌後，於亞洲時段輕微反彈，據經濟通據數顯示，比特幣現報
４６６５１﹒２６元（美元．下同），升０﹒４％（２４小時比較．下同）；以太幣現報
３６６０﹒４８元，升０﹒８３％；艾達幣報１﹒３２８元，跌０﹒３８％；瑞波幣報０﹒８２
元，升１﹒１５％。

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