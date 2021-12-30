《異動股》三新股首掛，商湯開市後急升，較招股價高一成四

《經濟通通訊社３０日專訊》今天有三隻新股首掛，當中商湯（０００２０）現報４﹒４元

，較招股價３﹒８５元升１４﹒２９％。以每手１０００股計，不計手續費，每手賺５５０元。

該股公開發售獲超額認購４﹒１８倍，一手中籤率６０％。該股成交約８３２３萬股，涉資

３﹒４５億元，盤中高見４﹒７４元，最低見３﹒９元。

泉峰控股（０２２８５）報５１﹒７元，較招股價４３﹒６元高出１８﹒５８％，以每手

１００股計，不計手續費，每手賺８１０元。該股公開發售獲超額認購６﹒４９倍，一手中籤率

７０％。

聖諾醫藥（０２２５７）報６５﹒９５元，與招股價一致。該股公開發售獲超額認購

４﹒６８倍，一手中籤率２１﹒７７％。

現時，恒生指數報２３１５４，升６８點或升０﹒３０％，主板成交５８﹒５６億元。國企

指數報８１３２，升３３點或升０﹒４１％。恒生科技指數報５５１２，升４０點或升

０﹒７３％。

即月期指新報２３１５５，升８９點，平水。即月國指期貨報８１３６，升３２點，高水４

點。即月科指期貨新報５５０８，升５９點，低水４點。

上證綜合指數報３６０１，升４點或升０﹒１２％，成交４３８﹒４４億元人民幣。

深證成份指數報１４６８５，升３１點或升０﹒２１％，成交２４３﹒１８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 較招股價比較（％）

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商湯（０００２０） ４﹒４元 ＋１４﹒２９％

泉峰控股（０２２８５） ５１﹒７元 ＋１８﹒５８％

聖諾醫藥－Ｂ（０２２５７） ６５﹒９５元 ０％

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（ｅｒ）

