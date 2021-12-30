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即市新聞

30/12/2021 09:40

《異動股》三新股首掛，商湯開市後急升，較招股價高一成四

　　《經濟通通訊社３０日專訊》今天有三隻新股首掛，當中商湯（０００２０）現報４﹒４元
，較招股價３﹒８５元升１４﹒２９％。以每手１０００股計，不計手續費，每手賺５５０元。
該股公開發售獲超額認購４﹒１８倍，一手中籤率６０％。該股成交約８３２３萬股，涉資
３﹒４５億元，盤中高見４﹒７４元，最低見３﹒９元。
　　泉峰控股（０２２８５）報５１﹒７元，較招股價４３﹒６元高出１８﹒５８％，以每手
１００股計，不計手續費，每手賺８１０元。該股公開發售獲超額認購６﹒４９倍，一手中籤率
７０％。
　　聖諾醫藥（０２２５７）報６５﹒９５元，與招股價一致。該股公開發售獲超額認購
４﹒６８倍，一手中籤率２１﹒７７％。
　　現時，恒生指數報２３１５４，升６８點或升０﹒３０％，主板成交５８﹒５６億元。國企
指數報８１３２，升３３點或升０﹒４１％。恒生科技指數報５５１２，升４０點或升
０﹒７３％。
　　即月期指新報２３１５５，升８９點，平水。即月國指期貨報８１３６，升３２點，高水４
點。即月科指期貨新報５５０８，升５９點，低水４點。
　　上證綜合指數報３６０１，升４點或升０﹒１２％，成交４３８﹒４４億元人民幣。
　　深證成份指數報１４６８５，升３１點或升０﹒２１％，成交２４３﹒１８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　較招股價比較（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　商湯（０００２０）　　　　　　　４﹒４元　　　＋１４﹒２９％
　　泉峰控股（０２２８５）　　　　５１﹒７元　　　＋１８﹒５８％
　　聖諾醫藥－Ｂ（０２２５７）　６５﹒９５元　　　　　　　　０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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