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即市新聞

30/12/2021 12:45

《午市前瞻》恒指受外圍帶動，專家料本周升跌指標性不大

　　《經濟通通訊社３０日專訊》恒生指數半日收市報２３１３４，升４８點或０﹒２１％，主
板成交３６８﹒１３億元。恒生中國企業指數報８１０９，升１０點或０﹒１３％。恒生科技指
數報５４８３，升１１點或０﹒２１％。

＊林嘉麒：本周餘下時間恒指將現水平上落＊

　　恒指繼續沿十天線上下爭持，新城晉峰資產管理董事林嘉麒向《經濟通通訊社》表示，今日
升幅並無自身原因帶動，主要受美股在疫市下收高，加上Ａ股造好帶動。然而近兩日的升跌幅成
交額都不大，對後市指標不大，料今明兩日維持現水平上落，至１月初的走勢才可真正反映市場
信心。
　　今日傳出阿里巴巴（０９９８８）將出售持有的三成微博（０９８９８）股權，但阿里股價
造好。林嘉麒分析指，出售股權通常會為公司帶來正面影響，但阿里是次出售可以理解為受監管
影響，故消息不太正面，但今日股價造好可能因為市場解讀成符合現時國家要求，而且整體科技
股造好，故阿里亦一周向上。

＊科技或有更多減持行動＊

　　林嘉麒續指，騰訊（００７００）及阿里接連出現減持持有的其他公司股份，可以預期未來
將會有更多的減持行動。他指出，兩大科企染指各行各業，減持符合國家的反壟斷政策，變相亦
減低遭受監管的機會。他提到，再出現兩企減持的消息仍會震動港股，但可以留意是由何人接手
，若是知名投資者，市場信心會較大，但若只是以「國家任務」姿態減持，將削弱市場信心。

＊三隻新股宜先行食胡＊

　　今日三隻新股上市，除最受關注的商湯（０００２０）之外，亦有鋰電概念的泉峰
（０２２８５）和聖諾醫藥－Ｂ（０２２５７）。但整體林嘉麒都不看好三隻新股。
　　早前市場看淡商湯，但最後以招股下限定價，符合市場預期先回落的預期，故今日有空間炒
高。但林嘉麒指出現時商湯已經較招股上限更升一成有多，以現時短炒風氣，或有不少短線投資
者會先行獲利，且未見有中長線資金進入，故不建議未持貨者追入。
　　另外泉峰去年至今年上半年的業績特別好，林嘉麒指現時估值不算便宜。他亦認為，市場對
鋰電概念過分憧憬，但實際鋰電僅在新能源車有較大應用，股價現時水位亦較高，故建議投資者
可待回到招股價後再考慮。
　　至於聖諾醫藥林嘉麒看得更淡，指出醫藥Ｂ類股份上市後表現大多不好，如開拓
（０９９３９）一樣，在核心研究出意外後便面臨大幅回吐，令市場對Ｂ類股份作重新估值。他
建議持貨投資者應趁勢獲利，且中長線不宜持有。（ｌｃ）

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